Defensa de la soberanía: cuestionan aspectos del proyecto del Gobierno y piden mayor precisión

La iniciativa enviada por el Gobierno al Congreso busca ampliar las herramientas del Estado frente a actividades consideradas contrarias a los intereses soberanos argentinos.

Hoy 09:14

El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca profundizar el régimen vigente y ampliar las herramientas del Estado para proteger los recursos y los intereses estratégicos de la Argentina. El expediente ingresó a la Cámara de Diputados el 17 de septiembre de 2026 y quedó girado para su tratamiento legislativo.

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La propuesta apunta, entre otros objetivos, a fortalecer las sanciones frente a actividades consideradas ilegítimas sobre recursos argentinos y a incorporar herramientas vinculadas con la protección de infraestructura y espacios estratégicos. El Gobierno presentó la iniciativa como parte de su política de defensa de los derechos soberanos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

Uno de los puntos destacados del análisis es la necesidad de que el texto establezca con mayor precisión las conductas alcanzadas por las sanciones. En particular, se plantea que, además de los hidrocarburos, el proyecto debería dejar claramente delimitado el tratamiento de otros recursos renovables y no renovables, entre ellos actividades vinculadas con la pesca y el turismo.

La observación apunta a evitar que determinadas disposiciones queden sujetas a interpretaciones diferentes al momento de aplicar la norma. En el caso de los hidrocarburos, la legislación vigente ya establece prohibiciones específicas y prevé inhabilitaciones, sanciones económicas y penas de prisión para determinadas actividades no autorizadas en la plataforma continental argentina.

El proyecto oficial aparece además en un contexto en el que el Gobierno ya inició procedimientos administrativos contra empresas y personas vinculadas, según la administración nacional, con actividades hidrocarburíferas ilegítimas en áreas correspondientes a la plataforma continental argentina. En septiembre fueron anunciados procedimientos contra 60 sujetos en total, a partir de la aplicación de la Ley 26.659.

Otro de los aspectos planteados en el análisis está relacionado con el rol de las Fuerzas Armadas frente a amenazas externas. La propuesta sostiene que el marco legal debería precisar con claridad cuáles son las amenazas que pueden requerir una respuesta del instrumento militar, especialmente ante escenarios que no necesariamente involucren a las Fuerzas Armadas regulares de otro Estado.

En ese sentido, se cuestiona que una interpretación restrictiva pueda limitar la capacidad de respuesta frente a organizaciones armadas no estatales o grupos terroristas, cuyos recursos militares pueden incluir armamento sofisticado y capacidades tecnológicas.

El análisis también considera positiva la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en la custodia de objetivos estratégicos, porque permitiría concentrar a las fuerzas de seguridad en tareas vinculadas con la seguridad interior, de acuerdo con el marco legal que corresponda en cada caso.

Otro de los puntos destacados es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, concebido como una instancia para coordinar capacidades relacionadas con defensa, seguridad, inteligencia y ciberdefensa. La iniciativa busca avanzar hacia una respuesta integrada frente a amenazas que, por su naturaleza, pueden exceder las capacidades de una única estructura estatal.

La experiencia de la Guerra de Malvinas de 1982 aparece como antecedente en este planteo. El argumento sostiene que entonces las distintas Fuerzas Armadas actuaron con niveles insuficientes de coordinación conjunta y que una estructura institucional que articule capacidades podría contribuir a evitar ese tipo de falencias.

El proyecto también incorpora herramientas vinculadas con la protección aeroespacial y marítima, un aspecto que podría generar debate durante su tratamiento parlamentario. En particular, el denominado Protocolo de Intercepción Marítima y Aérea es señalado como uno de los puntos que requerirían una redacción precisa para evitar interpretaciones que puedan ser consideradas incompatibles con las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina.

La discusión parlamentaria se desarrollará además en un escenario de creciente actividad legislativa alrededor de la cuestión Malvinas. En Diputados ya ingresaron iniciativas vinculadas con la soberanía, la defensa y los recursos de los espacios marítimos e insulares, mientras otros proyectos solicitan explicaciones al Poder Ejecutivo sobre las políticas que se implementarán en esta materia.

El debate sobre la nueva ley tendrá así varios ejes: el régimen de sanciones económicas, la protección de los recursos naturales, la seguridad de infraestructura estratégica, la actuación de las Fuerzas Armadas, la coordinación entre organismos de seguridad e inteligencia y las herramientas de protección marítima y aeroespacial.

La iniciativa deberá ahora atravesar el debate en las comisiones y posteriormente en ambas cámaras del Congreso. Allí se definirán eventuales modificaciones al texto enviado por el Ejecutivo.

El objetivo planteado por quienes impulsan una discusión más precisa es que las nuevas herramientas de defensa de la soberanía tengan alcances claros y taxativos, de modo que su aplicación no dependa de interpretaciones ambiguas. El tratamiento parlamentario será, en ese sentido, la instancia en la que oficialismo y oposición podrán discutir el alcance definitivo de la propuesta y eventualmente introducir modificaciones.