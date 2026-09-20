Milei refuerza la seguridad en Olivos y crecen las tensiones internas en La Libertad Avanza

La Casa Militar quedó a cargo de la seguridad de la residencia presidencial tras la disolución de la administración de Olivos.

Hoy 09:23

El Gobierno de Javier Milei dispuso cambios en el funcionamiento de la Quinta de Olivos y reforzó el esquema de seguridad presidencial, en un contexto marcado por versiones sobre supuestas filtraciones de información y por crecientes tensiones dentro del oficialismo.

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La medida incluyó la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, que estaba a cargo de Osvaldo Javier Sosa, y el traspaso de las tareas de seguridad a la Casa Militar, conducida por Sebastián Ignacio Ibáñez.

En ese marco, alrededor de diez trabajadores de la residencia, entre personal de cocina, jardinería y limpieza, fueron informados de que no continuarían desempeñándose allí. Según el material difundido, comenzaron a recibir las comunicaciones de finalización de sus contratos y no se consignó una causa disciplinaria de despido.

La explicación oficial estuvo vinculada a la necesidad de extremar las medidas de seguridad en la residencia presidencial. Sin embargo, el episodio quedó bajo atención debido a las versiones sobre posibles filtraciones y a que, casi en simultáneo, Milei protagonizó en Bahía Blanca un contacto particularmente cercano con militantes y simpatizantes durante una actividad oficial.

La eventual participación de la SIDE en las advertencias sobre seguridad en Olivos aparece, por ahora, como un interrogante planteado en el análisis político y no como un hecho confirmado públicamente.

El episodio se desarrolla además en medio de una fuerte discusión interna alrededor del Presupuesto 2027. El oficialismo enfrenta cuestionamientos por las modificaciones vinculadas a discapacidad, mientras distintos sectores aliados reclaman mayor coordinación antes de que los proyectos lleguen al Congreso.

Uno de los principales focos de tensión quedó expuesto luego de que la senadora Patricia Bullrich cuestionara públicamente que no hubiera sido informada sobre cambios vinculados al tratamiento de la normativa de discapacidad. También publicó en sus redes sociales un video acompañado por una canción de Lali Espósito, una artista que mantuvo fuertes cruces públicos con Milei.

El presidente respondió que no veía inconvenientes en escuchar a la cantante y sostuvo que “politizar el arte” era una “tontería mayúscula”. También contó que, después de la polémica, escuchó algunas de sus canciones y que le gustaron.

En Diputados, el titular de la Cámara, Martín Menem, debió aclarar cuál era la posición oficial del Gobierno respecto del tratamiento del proyecto. En medio de las críticas, atribuyó algunas diferencias a un “error de redacción”, mientras desde sectores aliados reclamaron mayor precisión en una discusión que incluye cuestiones relacionadas con el cronograma de pagos a proveedores.

La disputa también alcanzó el debate sobre las PASO, cuya suspensión o modificación forma parte de las discusiones políticas que atraviesan al oficialismo, el PRO y los gobernadores.

Los distintos espacios todavía no tienen una posición uniforme sobre el futuro del sistema de primarias. Mientras el Gobierno impulsa cambios, sectores de la oposición dialoguista y mandatarios provinciales plantean diferentes condiciones para acompañar una eventual modificación. Entre las alternativas que circulan aparece la posibilidad de implementar primarias abiertas, simultáneas y no obligatorias.

En paralelo, el jefe de Gabinete Diego Santilli mantuvo reuniones con gobernadores. En esos encuentros aparecieron reclamos relacionados con obras públicas, recursos y asistencia a las provincias, mientras algunos mandatarios evitaron comprometerse públicamente sobre el debate electoral.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dejó trascender pedidos vinculados a obras y señaló que la cuestión de las PASO no había formado parte de su conversación. Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, advirtió sobre la falta de reciprocidad entre Nación y las provincias y sostuvo que la paciencia “se va acabando”.

En el plano electoral, distintas figuras comenzaron a delinear sus propios espacios de cara a los próximos procesos políticos. Axel Kicillof lanzó desde Avellaneda un armado federal y afirmó: “Cuenten conmigo para que la Argentina tenga una alternativa”. El gobernador bonaerense busca consolidar un espacio propio dentro del peronismo, mientras persisten las diferencias con el kirchnerismo.

Dentro de ese espacio también aparecen las figuras de Sergio Massa, Máximo Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Eduardo “Wado” de Pedro, en medio de una disputa por el liderazgo y la estrategia electoral del peronismo.

La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y el avance de las causas Hotesur y Los Sauces, que también involucran a Máximo Kirchner, forman parte del escenario político que atraviesa al peronismo y al oficialismo.

Otro frente de discusión se relaciona con la reelección en Formosa, a partir de un eventual pronunciamiento de la Corte Suprema sobre los límites constitucionales a la permanencia en el poder. Cualquier resolución sobre ese punto podría tener impacto en otros debates provinciales sobre las reelecciones, aunque sus efectos concretos dependerán del contenido de la sentencia y de su alcance jurídico.

Mientras tanto, en La Libertad Avanza continúa abierta la discusión sobre cómo ordenar la estrategia electoral y legislativa, especialmente en la provincia de Buenos Aires. En ese escenario, Patricia Bullrich mantiene un perfil propio dentro del oficialismo y sus diferencias públicas con algunos sectores del Gobierno alimentaron versiones sobre posibles escenarios electorales futuros.

Una de las hipótesis que circula en el ambiente político es la posibilidad de que Bullrich participe de una eventual interna presidencial con Milei. Por el momento, no existe una confirmación pública de una candidatura de Bullrich para 2027 ni de una PASO entre ambos dirigentes.

Así, el Gobierno atraviesa una etapa en la que se combinan cambios en la seguridad presidencial, discusiones por el Presupuesto 2027, diferencias dentro del oficialismo, reclamos de gobernadores y movimientos en el peronismo, mientras comienza a tomar forma el escenario político de los próximos años.