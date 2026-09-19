Güemes recibe a Midland con la urgencia de ganar para seguir soñando con la permanencia

El Gaucho enfrenta hoy desde las 17 al elenco bonaerense por la fecha 30 de la Primera Nacional. El equipo santiagueño lleva 15 partidos sin ganar y necesita sumar de a tres para salir del fondo de la Zona B.

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Güemes afrontará este domingo un partido clave en su lucha por salir de la parte baja de la Zona B de la Primera Nacional. El Gaucho recibirá desde las 17 a Midland, por la fecha 30 del campeonato, con la necesidad de reencontrarse con una victoria que se le viene negando desde hace varias jornadas.

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El conjunto santiagueño ocupa actualmente el 18° puesto con 23 puntos, producto de cinco victorias, ocho empates y 16 derrotas.

Además, atraviesa una extensa racha negativa: lleva 15 partidos sin ganar. Por eso, el encuentro ante Midland aparece como una nueva oportunidad para cortar el mal momento y sumar tres puntos fundamentales para seguir soñando con la permanencia en la segunda categoría del fútbol argentino.

Güemes necesita hacerse fuerte en casa

El Gaucho llega al partido con la obligación de volver a sumar de a tres en la recta final del campeonato. Enfrente tendrá a un Midland que viene de vencer a Chacarita y que buscará continuar sumando para mantenerse en la pelea por ingresar al Reducido.

En la previa, el volante Milton Gerez destacó la importancia del encuentro y remarcó la necesidad de conseguir una victoria. “Sabemos que todos los partidos son finales. Es un partido más que importante. Necesitamos sumar de a tres, que es lo único que nos sirve. Estamos enfocados en eso y trabajando toda la semana para que los tres puntos queden en casa”, expresó el mediocampista.

Las autoridades

El partido tendrá como árbitro principal a Juan Nebbietti, quien estará acompañado por Eduardo Lucero como asistente 1 y Manuel Sánchez como asistente 2.

El cuarto árbitro será José Díaz.

Güemes vs. Midland: todos los datos

Fecha: domingo 20 de septiembre

Hora: 17.00

Competencia: Primera Nacional 2026 – Fecha 30, Zona B

Árbitro: Juan Nebbietti

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Manuel Sánchez

Cuarto árbitro: José Díaz