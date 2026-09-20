Quién es Martín Polakiewicz, el filósofo y tuitero que asumió como director nacional de Discurso

El Gobierno formalizó la designación del licenciado en Filosofía, conocido en X como “Aceleranding”, al frente de la Dirección Nacional de Discurso. El cargo depende de la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital.

Hoy 09:25

El Gobierno nacional formalizó la incorporación de Martín Ariel Polakiewicz como nuevo director nacional de Discurso, un cargo dependiente de la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital de la Secretaría de Vocería Presidencial.

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La designación quedó establecida mediante la Resolución 3/2026, publicada en el Boletín Oficial, y tiene carácter transitorio. Según la norma, Polakiewicz fue designado a partir del 24 de julio de 2026 y por un período de 180 días hábiles, para cubrir un cargo que se encontraba vacante.

El funcionario es licenciado en Filosofía y tiene presencia en redes sociales bajo el usuario de X “Aceleranding”. Su llegada se produce dentro de la estructura de comunicación de la administración de Javier Milei, cuya Secretaría de Vocería Presidencial tiene entre sus áreas a la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital.

La estructura fue aprobada mediante el Decreto 653/2026, que estableció las unidades de primer y segundo nivel operativo de la Secretaría de Vocería Presidencial.

Polakiewicz tendrá entre sus principales responsabilidades el trabajo relacionado con la elaboración de discursos, mensajes institucionales y contenidos vinculados con la comunicación del Poder Ejecutivo. La Dirección Nacional de Discurso también forma parte del esquema destinado a asistir en la definición de prioridades narrativas y ejes temáticos de la gestión.

La resolución oficial establece que el nuevo director dependerá de la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital, actualmente conducida por Pamela Fernanda Morales Jourdan, quien fue designada en ese cargo en julio mediante el Decreto 586/2026.

De acuerdo con el perfil difundido sobre el funcionario, Polakiewicz es egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta además con estudios de maestría en Finanzas por la Universidad de San Andrés. Antes de su incorporación a la administración pública tuvo participación en espacios de debate vinculados con filosofía política, economía y teoría liberal, además de una activa presencia en X.

Su perfil combina así formación en Filosofía y Finanzas con una fuerte actividad en redes sociales y participación en discusiones políticas y económicas. Según información difundida desde el entorno oficial, ya había colaborado informalmente con integrantes de la comunicación gubernamental antes de asumir formalmente el cargo.

La creación y organización de un área específica dedicada al discurso presidencial se enmarca en la nueva estructura de la Secretaría de Vocería Presidencial, cuya función es asistir al Presidente en las tareas vinculadas con su comunicación. La resolución que designó a Polakiewicz fue firmada por el secretario de Vocería Presidencial, Adrián Osvaldo Ravier, y publicada el 17 de septiembre de 2026.

De esta manera, Polakiewicz quedó formalmente incorporado al equipo encargado de trabajar sobre el discurso y los mensajes del Poder Ejecutivo, en un área que tendrá intervención en la preparación de contenidos para las presentaciones públicas y la comunicación institucional del Gobierno.