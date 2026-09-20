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Boca y San Lorenzo se ven las caras en el Nuevo Gasómetro en un clásico que promete

El equipo de Rubén Darío Insua intentará extender su recuperación ante un Xeneize que lleva 14 partidos invicto y viene de avanzar en la Copa Sudamericana.

Hoy 07:20

San Lorenzo y Boca se enfrentarán este domingo en el Nuevo Gasómetro, en uno de los partidos más atractivos de la décima fecha del Torneo Clausura.

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El Ciclón llega con el objetivo de seguir sumando para meterse en los puestos de clasificación a los playoffs. Tras el regreso de Rubén Darío Insua al banco, el equipo venció a Talleres e igualó ante Independiente, resultados que le permitieron recuperar terreno.

Boca, por su parte, atraviesa una racha de 14 partidos sin derrotas y llega con el envión de haber eliminado a San Pablo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ahora buscará trasladar ese buen momento al campeonato y acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

Boca, con el mismo equipo

Rodolfo Arruabarrena apostaría por los mismos futbolistas que consiguieron la clasificación en el Morumbí. La fecha FIFA le permitió al Xeneize contar con mayor tiempo de recuperación y reducir la rotación.

Álvaro Montero será titular antes de sumarse a la Selección de Colombia. En defensa estarán Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco.

En el mediocampo jugarán Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacibar, mientras que Alan Velasco será el enlace con Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Insua prepara cambios en San Lorenzo

El entrenador del Ciclón mantendría una línea de tres defensores, con Danilo Arboleda, Guzmán Corujo y Emiliano Amor.

Ezequiel Herrera y Mathías De Ritis ocuparían los carriles, mientras que Nicolás Tripichio y Manuel Insaurralde formarían el doble eje del mediocampo.

En ataque, Insua apostaría por Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

El último enfrentamiento entre ambos equipos se produjo en marzo, por la décima fecha del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Boca comenzó ganando con un gol de Ascacibar, pero Gregorio Rodríguez estableció el 1-1 definitivo.

Las probables formaciones

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

San Lorenzo vs. Boca: hora, TV y árbitro

  • Hora: 14.45
  • TV: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • Estadio: Nuevo Gasómetro

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