Monte Quemado: secuestraron cocaína y apresaron a tres delincuentes

Uno de los detenidos fue un "soldadito" de "Tala" Aranda, conocido narco que actualmente está en la cárcel. Les incautaron cocaína, marihuana, balanzas de precisión y celulares.

Hoy 07:36

Tres hombres fueron apresados en Monte Quemado, Copo, y durante el operativo fueron secuestrados, cocaína, marihuana, una balanza de precisión y celulares.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de Drogas Peligrosas de la policía de la provincia en diferentes domicilios en el Bº Virgen del Carballo.

La investigación arrancó meses atrás y es instruida en órbitas del fiscal, Gabriel Gómez, confiaron los voceros policiales.

Las redadas

A las 11 de la mañana, los policías coparon varias casas y dieron cumplimiento a órdenes de allanamiento, refrendadas por el juez de Control y Garantías, Facundo Sayago: "Legajo Fiscal N° 1.463/2.026, caratulado como Gonzalo Emanuel Enrique Romero alias "Meji" por el supuesto delito de Infracción a la Ley Nacional N° 23.737, E.P. Salud Pública. Art. 5 inc. C".

Te recomendamos: El juez Argibay habló sobre la familia boliviana detenida con casi 11 kilos de cocaína y explicó la situación del menor

En minutos, los policías allanaron una casa ubicada en calle Carlitos Pereyra sin número B° Virgen del Carballo. Habría sido detenido Gonzalo Emanuel Enrique Romero, apodado "Meji", 29.

Le secuestraron 3 envoltorios con cocaína; 2 de marihuana. No fue todo, también fueron incautados una balanza de precisión con restos de cocaína; una cuchara de metal también con cocaína, 3 celulares y recortes de nylon varios.

La historia no terminó allí. Los policías también aprehendieron a Juan Carlos Romero, 33, con residencia en Homero Manzi s/n, B° San Martín, Monte Quemado; y a Ramiro Javier Castellano, 25, de calle Cabildo s/n, B° Virgen del Carballo, Monte Quemado.

Siempre según la investigación, trascendió que "Meji" Romero ya había sido detenido en marzo del año 2.025, por una investigación cursada por personal de la Sección de Monte Quemado, donde se secuestraron estupefacientes. Luego, recuperó su libertad y ahora volvió a caer.

Es considerado un exsoldadito de "Tala" Aranda, quien purga una condena en Colonia Pinto, tras un presunto secuestro de adultos y menores. Ahora, enfrenta otra causa por venta de "Creepy" (marihuana).