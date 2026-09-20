Soleado y cálido: La Banda se prepara para un domingo de verano anticipado hoy Domingo 20 de septiembre de 2026

Los bandeños disfrutarán de un domingo soleado con temperaturas que alcanzarán los 34 grados. El pronóstico para los próximos días anticipa un cambio en las condiciones climáticas.
Hoy, los bandeños se despiertan con un clima soleado y agradable, con una temperatura actual de 20 °C que se siente cómoda gracias a la brisa suave de 14 km/h del NNE. La humedad se mantiene en un 88%, lo que aporta una sensación de frescura en las primeras horas del día.
Durante la jornada, se espera que las temperaturas alcancen los 34.3 °C en su punto máximo, por lo que es recomendable hidratarse y buscar sombra para disfrutar de este hermoso día. El sol brillará intensamente, ofreciendo un clima ideal para actividades al aire libre.
Sin embargo, a partir de mañana, el clima en La Banda comenzará a cambiar. El pronóstico indica que el lunes 21 de septiembre se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17.1 °C y 24.5 °C, marcando un descenso notable en comparación con el domingo.
El martes 22 de septiembre se mantendrán las condiciones cubiertas con una mínima de 15.8 °C y una máxima de solo 21.2 °C, lo que sugiere que los bandeños deberán abrigarse un poco más a medida que avanza la semana. Este cambio en el clima podría traer también algunas lluvias ligeras.
En resumen, el clima actual en La Banda es soleado y cálido, con una mínima de 19.9 °C y una máxima de 34.3 °C para hoy. A partir de mañana, se anticipan días cubiertos con temperaturas más frescas, destacando la importancia de estar preparados para este cambio.
Esta nota fue generada con inteligencia artificial.