El choque nuestro de cada fin de semana: Ford Ka terminó incrustado contra un árbol

El vehículo terminó arriba del paseo que divide los carriles de Avenida Libertad. Fue a la altura del 2200. los ocupantes se fueron del lugar.

Hoy 08:53

Un lector de Diario Panorama envió, a través del WhatsApp de las Noticias, una imagen de un accidente de tránsito ocurrido en Avenida Libertad al 2200.

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El conductor de un Ford Ka habría perdido el control del rodado, subió al paseo y terminó incrustado contra un árbol.

La imagen deja en evidencia que el conductor iba acompañado por otra persona, la cual habría impactado contra el parabrisas.

El lector agregó que los ocupantes del rodado habrían abandonado el lugar y el rodado, tras el accidente.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8 de la mañana de este domingo. La Policía trabaja para dar con el paradero de los ocupantes y averiguar las circunstancias previas al accidente. Hasta minutos antes de las 9 de la mañana, no había información oficial sobre lo ocurrido.