El fiscal se opone a separar los juicios de Hotesur y Los Sauces: sostiene que se trata de un mismo hecho

El fiscal Diego Velasco cuestionó la decisión del Tribunal Oral Federal 5 de dividir los debates y pidió que ambas causas sean juzgadas en conjunto.

Hoy 08:51

El fiscal Diego Velasco se opone a que las causas Hotesur y Los Sauces sean juzgadas en procesos separados y prepara una presentación para insistir en que ambos expedientes deben tramitarse de manera conjunta, al considerar que forman parte de un mismo hecho y están directamente relacionados.

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La postura del representante del Ministerio Público surge luego de que el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) resolviera separar los debates y fijara fechas diferentes para cada juicio. El fiscal tiene tiempo hasta el martes para dejar por escrito su oposición a la decisión.

Según lo dispuesto por el tribunal, el juicio por Los Sauces comenzará el 23 de octubre de 2026, a las 10, con audiencias previstas los lunes, viernes y sábados. En tanto, el debate por Hotesur fue programado para el 19 de marzo de 2027.

La decisión fue firmada por los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni, quienes argumentaron que la separación no modifica las acusaciones ni la prueba que ya fue admitida. También señalaron que permitiría ordenar mejor los testimonios y agilizar el desarrollo del proceso.

El fiscal, sin embargo, sostiene que dividir los expedientes puede afectar el análisis integral de la prueba. Desde el Ministerio Público consideran que, al tratarse de investigaciones vinculadas a presuntas maniobras de lavado de activos, las operaciones deben ser examinadas en conjunto y no como hechos aislados.

Además, ambas causas tienen varios acusados en común y, de acuerdo con la acusación, existirían conexiones entre las personas investigadas, las operaciones comerciales y las cuentas bancarias involucradas.

La querella que representa a la Unidad de Información Financiera (UIF) y las defensas de los acusados también analizan la resolución del TOF 5 y podrían formular objeciones. Entre los cuestionamientos posibles aparece, además, la dificultad de sostener un cronograma con tres audiencias semanales, incluidos los sábados y períodos que podrían coincidir con la feria judicial de verano.

La discusión sobre la separación se da mientras todavía queda pendiente una pericia contable sobre documentación financiera. El estudio debe determinar, entre otros puntos, si existió una eventual simulación de alquileres entre empresas vinculadas a Lázaro Báez y Cristóbal López y sociedades administradas por integrantes de la familia Kirchner.

El Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública solicitó una prórroga para completar ese informe interdisciplinario, luego de que el tribunal le exigiera entregar el documento en un plazo de 15 días.

Velasco ya había reclamado que el juicio comenzara “lo antes posible”. En paralelo, había apelado ante la Cámara Federal de Casación Penal la decisión vinculada al tratamiento separado de los expedientes. La Cámara fijó para el 15 de octubre una audiencia destinada a analizar ese planteo, aunque la nueva resolución del TOF 5 podría modificar el escenario de esa discusión.

Las causas Hotesur y Los Sauces fueron unificadas en mayo de 2019, cuando la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal consideró que el tratamiento conjunto era la alternativa más adecuada para avanzar con las investigaciones. En noviembre de 2021, el tribunal oral había cerrado el caso para todos los acusados sin realizar el juicio, aunque la jueza Adriana Paliotti votó en disidencia.

Posteriormente, en septiembre de 2023, Casación revocó los sobreseimientos y ordenó realizar el debate oral. En diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos presentados por las defensas y habilitó la realización del proceso conjunto.

En cuanto a los hechos investigados, Los Sauces analiza presuntas maniobras de asociación ilícita y lavado de activos a través de contratos de alquiler y operaciones inmobiliarias y hoteleras. La acusación sostiene que compañías vinculadas a los grupos Báez e Indalo habrían realizado pagos relacionados con supuestos beneficios y ventajas derivados de contratos, concesiones, licencias y cuestiones impositivas.

Por su parte, Hotesur investiga un supuesto esquema de lavado de activos relacionado con fondos que, según la acusación, habrían tenido origen en la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a empresas del Grupo Báez. La hipótesis sostiene que parte de esos fondos habría ingresado al patrimonio de la familia Kirchner bajo la apariencia de ingresos legítimos provenientes de la actividad hotelera.

Entre los principales acusados de ambos expedientes se encuentran Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Romina Mercado, Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice y el contador Víctor Manzanares. En tanto, Cristóbal López y Fabián De Sousa están procesados únicamente en la causa Hotesur.

La discusión sobre si ambos expedientes deben llegar a un único juicio oral o tramitarse en debates separados quedará ahora atravesada por la presentación que prepara el fiscal Velasco y por las eventuales objeciones de las restantes partes.