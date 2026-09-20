La economía mostró señales contrapuestas: cayó el PBI, subió el desempleo y creció el superávit

La actividad económica se contrajo 0,6% en el segundo trimestre frente a los primeros tres meses del año, mientras que la desocupación llegó al 7,9%.

Hoy 08:45

La economía argentina atraviesa un escenario de señales contrapuestas, con una desaceleración de la actividad y un deterioro en algunos indicadores laborales, aunque con resultados favorables en las cuentas fiscales y externas.

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Durante el segundo trimestre de 2026, el PBI cayó 0,6% respecto del primer trimestre, mientras que la tasa de desempleo alcanzó el 7,9%, lo que representa un incremento de 0,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2025.

El comportamiento del mercado laboral también mostró cambios en su composición. La pérdida de más de 130.000 puestos de trabajo registrados fue parcialmente compensada por un crecimiento del cuentapropismo. En ese contexto, la informalidad laboral pasó de poco más del 43% al 45% durante los últimos 12 meses.

La evolución de la actividad tampoco fue uniforme entre los distintos sectores. Mientras la energía y el agro mantienen una dinámica de crecimiento, acompañados por mayores exportaciones y generación de divisas, la industria, la construcción y el comercio minorista continúan atravesando dificultades.

Uno de los principales motores es el sector energético. El superávit energético acumulado en los últimos 12 meses llegó a unos USD 11.000 millones, mientras que la minería también registra una expansión, aunque todavía representa una porción menor de la actividad económica.

A pesar de la caída registrada en el segundo trimestre, las estimaciones apuntan a que 2026 terminará con crecimiento, aunque posiblemente por debajo del 2%. De esta manera, sería el segundo año consecutivo de expansión, pero con una recuperación que no alcanza de la misma manera a todos los sectores ni a los principales centros urbanos.

En materia fiscal, el Gobierno logró sostener el superávit de las cuentas públicas, uno de los pilares de su programa económico. A esto se suma el resultado del intercambio comercial: en julio la balanza comercial registró un saldo positivo de USD 2.187 millones.

La estrategia oficial continúa centrada en reducir la inflación y mantener la estabilidad cambiaria. En esa línea, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, afirmó que el dólar no tendría movimientos disruptivos y explicó que el valor previsto en el Presupuesto 2027 responde a las proyecciones utilizadas para realizar los cálculos fiscales.

Para el próximo año, el proyecto de Presupuesto contempla una expansión del PBI del 4%, aunque las estimaciones privadas se ubican por debajo de esa cifra y proyectan un crecimiento de aproximadamente 2% a 2,5%.

El escenario financiero, en tanto, presenta mayores niveles de incertidumbre. El riesgo país cerró la semana en torno a los 526 puntos básicos, mientras que los bonos argentinos en dólares registraron retrocesos. Esta situación dificulta el acceso del Tesoro al financiamiento externo en condiciones favorables.

En cuanto a las perspectivas de 2027, distintos análisis privados mantienen diferencias sobre la velocidad de la recuperación. Citibank proyectó un crecimiento de 3,2% para el próximo año y estimó una inflación mensual promedio del 1,9%, junto con una evolución salarial del 2,4% mensual.

El desempeño de la economía estará así condicionado por varios factores: la evolución del consumo, el empleo, la inflación, el tipo de cambio, las exportaciones y la capacidad del Gobierno para sostener el superávit fiscal.

Mientras algunos sectores vinculados a la energía, el agro y la minería muestran una evolución positiva, la industria, la construcción y el comercio todavía enfrentan un escenario más complejo. Esa diferencia explica buena parte de la percepción dispar sobre la marcha de la economía argentina.