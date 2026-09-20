Sismo con epicentro en Tucumán tuvo una leve incidencia en Santiago del Estero

Así lo informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Fue ubicado al norte de Trancas, en la vecina provincia.

Hoy 09:05

Un terremoto de magnitud 5 afectó este domingo por la madrugada a la provincia de Tucumán, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). El sismo ocurrió a las 5.47, a una profundidad de 197 kilómetros y tuvo como epicentro la localidad de Trancas, 60 kilómetros al este de Cafayate, 63 kilómetros al noreste de Colalao y 76 kilómetros al noroeste de Burruyacú.

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El movimiento de tierra, que tuvo una magnitud 5 según la escala Mercalli Modificada —que mide la intensidad de un terremoto según cómo lo sienten las personas y el daño que causa en los edificios y el terreno—, se sintió con fuerza en San Miguel de Tucumán y con menor intensidad en las ciudades salteñas de Salta, Metán, Cachi y Cafayate. También afectó a Santiago del Estero, pero de forma más leve.

Pocos minutos antes, se había registrado un primer temblor menor en la provincia de Catamarca, cerca de la localidad salteña de Angastaco, con una magnitud de 4.3 y una profundidad de 205 kilómetros.

Según reportaron vecinos, el movimiento se sintió con intensidad en varios puntos de la provincia, especialmente en edificios y puntos más altos.

Hasta el momento, detallaron, no se reportaron daños materiales ni víctimas a causa del terremoto. En tanto, las autoridades provinciales se mantienen en alerta y recomendaron a la población seguir los protocolos de seguridad establecidos ante este tipo de eventos.

Terremotos recientes

En los últimos meses se sucedieron varios eventos que involucraron terremotos de variada intensidad en distintos puntos del mundo. Venezuela, Colombia, Costa Rica, Indonesia sufrieron en los últimos dos meses movimientos tectónicos que destruyeron ciudades enteras y provocaron cientos de muertes.

De acuerdo con geólogos consultados por LA NACION, los terremotos del último tiempo no están relacionados entre sí. Destacaron que, si bien hay procesos debajo de la Tierra que hacen que estas zonas sean áreas sísmicamente activas, el fenómeno que más llama la atención es el de los terremotos en la época de “sociedades hiperinformadas”. Es por eso que, afirmaron, hay que entender qué está pasando ahora y si el contexto sísmico actual es similar o diferente al de otros momentos de la historia.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, se registró un incremento en los sismos ocurridos. Pero esto no fue porque antes no hubiera un número similar, sino que ahora hay mejores instrumentos para identificarlos. El Centro de Información Sísmica de la institución estadounidense calcula, en promedio, que ocurren unos 20.000 sismos al año en todo el planeta. Algo que equivale a 55 terremotos —suaves o fuertes— por mes.

De todos estos, se espera en promedio que solo 15 superen los 7 grados en la escala de Richter (la más habitual para medirlos) y solo uno, los 8.

En cuanto a la región de la provincia de Buenos Aires y este del país, el Inpres indicó que presentan una peligrosidad sísmica muy baja en comparación con el centro-oeste y noroeste del país. Además, no existen registros de un terremoto destructivo en Buenos Aires en la historia reciente, y el último antecedente recordado fue el sismo de magnitud 3.8 que ocurrió en noviembre de 2018 y tuvo si epicentro en la localidad de Esteban Echeverría.