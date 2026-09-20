El aporte millonario de Lionel Messi para un centro que trata a niños con cáncer en Barcelona

La Fundación Leo Messi destinó €2,6 millones para completar la financiación del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, un espacio especializado que demandó una inversión total cercana a los €30 millones.

Hoy 09:11

Lionel Messi es reconocido mundialmente por su trayectoria en el fútbol, pero en los últimos años también canalizó parte de sus recursos hacia proyectos vinculados con la salud y el bienestar de niños y adolescentes.

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Uno de los principales ejemplos es el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, un centro especializado en el tratamiento del cáncer infantil que funciona dentro del Hospital Sant Joan de Déu, en Barcelona, y que fue concebido para concentrar en un mismo espacio distintas áreas vinculadas con la atención de pacientes pediátricos.

Para la construcción y puesta en marcha del establecimiento se requirió una inversión total cercana a €30 millones, financiada a través de los aportes de distintas organizaciones, empresas y particulares. Entre ellos se destacó la Fundación Leo Messi, que junto con la Fundación Stavros Niarchos realizó una contribución de €2,6 millones para completar los fondos necesarios.

El edificio cuenta con una superficie de 5137 metros cuadrados y fue diseñado para atender a unos 400 pacientes pediátricos por año. Su objetivo es ofrecer en un mismo lugar atención médica especializada, evitando que los niños y sus familias deban trasladarse entre diferentes instalaciones para acceder a los distintos tratamientos.

El centro concentra áreas destinadas al diagnóstico, tratamiento e investigación del cáncer infantil, además de espacios para ensayos clínicos y terapias especializadas. También contempla sectores pensados específicamente para acompañar a las familias durante los extensos períodos que pueden demandar los tratamientos.

La iniciativa forma parte de la relación que la Fundación Leo Messi mantiene desde hace años con proyectos relacionados con la salud, la educación y las oportunidades para niños y adolescentes.

En particular, Messi ya había colaborado con el Hospital Sant Joan de Déu en distintas acciones destinadas a mejorar la atención pediátrica. Su participación en el proyecto oncológico permitió sumar recursos para una obra destinada a ampliar la capacidad de atención especializada de niños y adolescentes con cáncer.

De esta manera, el aporte de €2,6 millones realizado por la Fundación Leo Messi quedó integrado a un proyecto de 5137 m² y una inversión total cercana a los €30 millones, creado para brindar atención especializada a cientos de pacientes pediátricos cada año.