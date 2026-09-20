Guillermo Pfening cruzó a Martín Menem por las pensiones por discapacidad: “No puede vivir solo con $700 mil”

El actor y el presidente de la Cámara de Diputados protagonizaron un tenso intercambio durante La Noche de Mirtha.

Hoy 09:07

Un fuerte intercambio se produjo durante la emisión de La Noche de Mirtha, donde Guillermo Pfening y Martín Menem debatieron sobre la situación de las personas con discapacidad, las pensiones y las modificaciones que se analizan en torno al sistema de prestaciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La conversación comenzó cuando Juana Viale le preguntó a Menem sobre la posibilidad de que una persona que recibe una pensión por discapacidad pueda acceder a un trabajo registrado sin perder ese beneficio. El presidente de la Cámara de Diputados respondió que “se va a trabajar para que sea lo más justo posible” y sostuvo que todavía se está trabajando sobre la iniciativa.

Pfening intervino para expresar su preocupación y sostuvo que “mucha gente con discapacidad no puede vivir con 700.000 pesos y necesita de la pensión”.

El intercambio adquirió un tono más personal cuando Menem le preguntó al actor si conocía cómo era la situación de las personas con discapacidad en 2023. Pfening respondió desde su experiencia familiar: “Yo tengo un hermano con discapacidad y convivo con él hace 40 años”.

A partir de esa experiencia, el actor cuestionó algunos de los cambios que se encuentran en discusión y puso especial atención sobre el nomenclador de prestaciones básicas, que establece los valores correspondientes a distintos servicios destinados a personas con discapacidad.

“El nomenclador va a ser un tema”, planteó Pfening, y manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se modifiquen las condiciones que actualmente permiten acceder a distintas prestaciones.

El actor también hizo referencia a las dificultades que atraviesan las familias que tienen a su cargo a personas con discapacidad y señaló que podrían verse obligadas a “estar discutiendo con las prepagas qué precio vamos a tener que pagar por las terapias o qué terapias nos van a dar”.

La conversación volvió a tensarse cuando Pfening cuestionó que se anunciaran posibles modificaciones mientras el proyecto todavía se encuentra en discusión. En ese contexto, le pidió al funcionario que evitara adelantar definiciones que pudieran generar incertidumbre entre las familias.

“No tiren esos títulos”, reclamó el actor, antes de volver a remarcar las dificultades que implica para una familia acompañar a una persona con discapacidad: “Es muy difícil convivir con una persona con discapacidad y tiene que hacer millones de cosas, millones de trámites”.

Menem volvió a insistir en que el Congreso todavía se encuentra trabajando sobre el tema y que las modificaciones forman parte de una discusión que aún no está cerrada.

El cruce entre ambos se convirtió así en uno de los momentos de mayor tensión de la “mesaza” de Juana Viale, con posiciones diferentes sobre los posibles cambios al sistema y las consecuencias que podrían tener para las personas con discapacidad y sus familias.