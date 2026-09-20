Sol Abraham reveló por qué se separó del padre de su hija: “Algo no me estaba cerrando”

La ganadora de Gran Hermano Generación Dorada habló en PH, Podemos Hablar sobre el final de su matrimonio, la relación que mantiene actualmente con su ex y cómo ambos le explicaron la separación a su hija.

Hoy 08:54

Sol Abraham, ganadora de Gran Hermano Generación Dorada, estuvo como invitada en PH, Podemos Hablar, el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff, y habló sobre uno de los momentos más importantes de su vida personal: la separación del padre de su hija.

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Durante la charla, la exparticipante explicó que el final de la relación no se produjo a partir del descubrimiento de una infidelidad, sino después de que comenzó a percibir determinadas situaciones dentro del matrimonio. “Fue porque mi ex tenía fantasías con el mismo sexo y a mí me pareció buena idea apoyarlo. O sea, es gay”, contó.

Sol relató que durante un período tuvo la sensación de que algo no funcionaba en la relación. Según recordó, se lo planteó a su entonces pareja, quien inicialmente lo negaba. “Pasaron ciertas situaciones que a mí me llevaron a pensar, esta intuición. Se lo planteé, lo negaba, yo me quise separar porque había algo que no me estaba cerrando”, explicó.

La ganadora del reality también contó que buscó la manera de que su exmarido pudiera hablar abiertamente sobre lo que sentía y no viviera esa situación con culpa. “Busqué cómo hacer para que la otra persona lo confiese y no sienta culpa por eso, sabiendo que a mí no me iba a pasar nada, todo lo contrario”, relató.

En ese proceso, Sol aseguró que también cambió su manera de entender el vínculo que habían construido. “Yo creo que el amor se transforma y en ese momento era más de familia”, expresó.

Al recordar los últimos años del matrimonio, reconoció que no necesariamente se sentía triste, pero sí desconectada de lo que ocurría a su alrededor. “Me preguntaban: ‘¿En el momento en que estabas casada estabas mal?’. No. ¿Estaba bien? No, estaba en modo avión, en automático”, contó.

Actualmente, Sol aseguró que mantiene un buen vínculo con el padre de su hija. “Sí, tengo un buen vínculo, correcto, sobre todo porque tenemos lo más importante”, explicó. Sin embargo, aclaró que esa relación no se extiende a la vida sentimental de su exmarido: “A la pareja no lo conozco”.

La exparticipante también recordó cómo decidieron abordar la separación y la nueva relación de su padre con su hija. Según explicó, ambos fueron muy cuidadosos y recibieron el consejo de darle la información de manera gradual.

“Me dijeron que teníamos que darle información de a poco: primero que los papás estábamos separados, después que el padre estaba con una pareja y después que era un hombre”, relató.

Durante la entrevista, Andy Kusnetzoff quiso saber si para ella había sido diferente descubrir que su exmarido se había enamorado de un hombre en comparación con que hubiera iniciado una relación con una mujer.

Sol reconoció que en ese momento también había intervenido su propio ego. “Para mí, para mi ego fue mejor”, admitió.

Y explicó su razonamiento: “Le digo: ‘¿Sabés que si estás con una mujer me destruís? Por mi ego me rompés. O sea, me caés con una diosa y yo me mato, me caés con un tipo y no se me mueve un pelo’. Pero era 100% mi ego”, concluyó.