Soleado y cálido: Termas de Río Hondo se prepara para un hermoso día este Domingo 20 de septiembre de 2026

Los termenses pueden esperar un día agradable hoy, con temperaturas que oscilan entre los 19 y 29 grados. El clima se presentará mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre.

Hoy 08:01

Hoy, en Termas de Río Hondo, los termenses disfrutarán de un clima despejado y soleado, con una temperatura actual de 20 °C. La sensación térmica es ligeramente más fresca, alcanzando los 19.9 °C, lo que invita a aprovechar el día.

La humedad se sitúa en un 78%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido, pero el leve viento del noreste a 11.2 km/h ayudará a refrescar el ambiente. Este tipo de condiciones son perfectas para disfrutar de las bellezas naturales de la región.

Para los próximos días, el pronóstico indica que el domingo 20 de septiembre tendrá una temperatura mínima de 19.2 °C y una máxima de 29.1 °C. Este clima favorable permitirá que los termenses aprovechen al máximo las actividades al aire libre.

Sin embargo, el lunes 21 se presentará con un cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17.8 °C y 22.3 °C. A pesar de la cobertura nubosa, no se esperan precipitaciones significativas.

Finalmente, el martes 22 el sol regresará con fuerza, trayendo de nuevo un día soleado y temperaturas que irán desde los 16.1 °C hasta los 21.3 °C. Los termenses deberán prepararse para disfrutar de otro hermoso día en la región.

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