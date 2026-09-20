Añatuya se asoma a un día soleado: temperaturas que alcanzarán los 34.9 grados hoy Domingo 20 de septiembre de 2026

Hoy en Añatuya, los habitantes disfrutarán de un clima soleado con temperaturas que se dispararán en la tarde. Los próximos días también traerán cambios significativos en las condiciones climáticas.

Hoy 08:21

En la ciudad de Añatuya, el clima actual se presenta cubierto con una temperatura de 17.8 °C y una sensación térmica de 17.4 °C. La humedad alcanza un 99%, lo que indica un ambiente bastante húmedo y poco confortable.

Hoy, los añatuyenses pueden esperar un cielo despejado a medida que avanza el día. Las temperaturas se elevarán considerablemente, alcanzando una máxima de 34.9 °C durante la tarde, lo que podría generar un ambiente caluroso.

El viento sopla desde el noreste a 15.1 km/h, lo que podría ofrecer un leve alivio en medio del calor. Se recomienda a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol en las horas pico.

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el lunes 21 de septiembre será cubierto con una mínima de 15.8 °C y una máxima de 24.6 °C. Esto marca un descenso notable en las temperaturas, ofreciendo un respiro a los añatuyenses del calor extremo.

Para el martes 22, se prevé que el clima siga cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 13.6 °C y 17.8 °C. Los habitantes deben estar preparados para un cambio en las condiciones climáticas, con temperaturas más frescas en comparación con el día de hoy.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.