Realizaron operativo en feria barrial porque vendían hasta psicotrópicos

El operativo fue realizado en conjunto con autoridades municipales y nacionales. Algunos remedios de uso restringido estaban al alcance de cualquiera que lo solicite.

Hoy 07:21

El Colegio de Farmacéuticos de Santiago del Estero junto a la Dirección de Calidad de Vida Municipal y el ministerio de Salud realizó en la víspera un operativo conjunto contra la venta ilegal de medicamentos, situación en la que descubrió que en una feria realizada en un barrio del sur de la ciudad, se vendían en uno de los puestos, todo tipo de remedios, inclusive psicotrópicos, los cuales fueron decomisados por ser "un serio riesgo para la salud de la población", según señalaron.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hugo Navarro, titular del Colegio de Farmacéuticos local, indicó que "estamos preocupados desde hace bastante tiempo por este tipo de ventas sobre todo el incremento que ha habido en el último tiempo y no solamente de la venta así, sino también el ofrecimiento que hay de medicamentos en las redes sociales. Lo que hemos hecho ha sido justamente un operativo conjunto con la gente de Calidad de Vida y el Ministerio de Salud".

Te recomendamos: Farmacéuticos advierten por la venta libre de medicamentos: “Se está mercantilizando la salud”

Puntualizó que "lo que se ha detectado ahí, es que había medicamentos de distintos tipos, entre ellos analgésicos, antibióticos, hasta psicotrópicos, lo que conforma, sin lugar a duda, un serio riesgo para la salud de la población. Eran productos que no tienen un origen claro ni definido, que están expuestos a la inclemencia del tiempo, o sea, no tienen ninguna garantía de lo que es la conservación".

En este sentido, agregó que la situación "es realmente preocupante porque ya no son solamente analgésicos, medicamentos de venta libre, que de todos modos son de venta libre en farmacias. En este caso eran medicamentos de venta bajo receta y algunos con venta bajo receta archivada". Recordó que "la venta de medicamentos fuera de las farmacias es un delito contemplado en el Código Penal por ejercicio ilegal de la farmacia, aparte del serio riesgo que conlleva para la salud de la población".

Explicó el farmacéutico, que "hay una ley de ejercicio de la farmacia, una ley provincial y otra nacional que están infringiendo, pero también están infringiendo cuando hay antibióticos que se estaban vendiendo la ley de antibióticos a nivel nacional".

Puntualizó que "la mayor preocupación es que también tenían a la venta en una mesada, psicofármacos con distintos tipos de productos como por ejemplo clonazepam además de antibióticos, también medicamentos antihipertensivos, antiinflamatorios, una gama bastante importante de productos. Nosotros con las autoridades llegamos ahí porque hemos visto en las redes sociales y se ha intervenido. Nosotros venimos alertando y haciendo denuncias desde hace tiempo".

Destacó que "el problema es que nosotros venimos haciendo denuncias porque en el último tiempo hemos visto un crecimiento exponencial de este tipo de actividad, por eso la preocupación que tenemos y que las autoridades han sabido interpretar con su buena predisposición para realizar estos controles, tanto desde la municipalidad como desde el Ministerio de Salud".

Añadió que uno de los principales peligros es que "no se sabe el origen, la trazabilidad de estos medicamentos, no hay manera de determinar el origen. Todo este tipo de situaciones, obedecen a un canal no lícito de comercialización".

Puntualizó que "por ello, justamente no hay trazabilidad, no se puede determinar ni el origen, ni la conservación. Bueno, mucho menos la calidad de los productos que están ahí, que justamente conforman un serio riesgo para la salud. Por eso, es importante concientizar a la población que deben consumir medicamentos seguros, que los van a encontrar exclusivamente en las farmacias, que son los únicos lugares autorizados para la dispensa de este tipo de productos. En las farmacias hay un profesional que es civil y profesionalmente responsable de lo que está llevando adelante con la dispensa".

Agregó que "queremos concientizar a la población en que no consuman este tipo de productos que adquieren fuera de las farmacias, porque no se sabe de donde vienen, no se sabe si son medicamentos falsificados, por eso insistimos en esto".

"Queremos concientizar a la población que no consume medicamentos en estos lugares porque conlleva un serio riesgo para la salud", enfatizó.