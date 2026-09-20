Platense busca recuperarse ante Newell’s, que quiere afianzarse en puestos de playoffs

Tras el golpe copero, el Calamar enfrenta a la Lepra por la décima fecha del Torneo Clausura.

Hoy 07:52

Platense y Newell’s se enfrentarán este domingo desde las 17, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026.

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El Calamar llega con el golpe reciente de la eliminación ante Fluminense por la Copa Libertadores. El equipo de Martín Palermo dio pelea en la serie, pero quedó afuera y ahora deberá enfocarse en el torneo local y en la Copa Argentina, donde enfrentará a Estudiantes en los cuartos de final.

En el Clausura, Platense se encuentra alejado de los puestos de clasificación de la Zona A y también necesita sumar para mejorar su posición en la tabla anual. Además, el club recibió una sanción que le impedirá jugar dos partidos como local con público luego de los incidentes registrados en las tribunas.

Newell’s busca salir del fondo

La Lepra llega después de empatar de manera agónica frente a Vélez y necesita sumar para continuar escalando posiciones.

El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka intenta recuperar protagonismo después de varias temporadas complicadas y tiene como objetivo acercarse a los puestos que permiten disputar la fase final del campeonato.

Durante la semana, además, Newell’s recibió una noticia especial con el regreso de Saúl Salcedo al Predio Griffa, tres meses después del accidente que sufrió en Chaco.

El conjunto rosarino buscará trasladar ese impulso al campo de juego y conseguir una victoria que le permita avanzar en la tabla.

Platense vs. Newell’s: hora, TV y datos del partido

Hora: 17.00

TV: TNT Sports

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Adrián Franklin

Estadio: Ciudad de Vicente López