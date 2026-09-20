EN VIVO | Argentina vs. Turquía por la Copa Davis: a qué hora juegan y dónde ver en vivo

El equipo argentino buscará cerrar este domingo la serie ante Turquía después de las victorias de Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante. La actividad comenzará a las 11 y será transmitida por TyC Sports.

Hoy 09:54

Argentina quedó a un paso de quedarse con la serie ante Turquía por la Copa Davis luego de los triunfos conseguidos por Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante en los partidos de singles.

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El equipo nacional buscará sellar la clasificación este domingo en el estadio Ruca Che de Neuquén, con el objetivo de volver a los Qualifiers y mantenerse en el Grupo Mundial I.

La jornada comenzará a las 11 de la mañana, hora argentina, y será transmitida en vivo por TyC Sports.

El dobles puede definir la serie

Los primeros en salir a la cancha serán Andrés Molteni y Guido Andreozzi, quienes enfrentarán a Arda Azkara y Tuncay Duran en el partido de dobles.

Si la pareja argentina consigue la victoria, la serie quedará definida. En caso contrario, la eliminatoria tendrá que resolverse con los partidos restantes de singles.

Argentina vs. Turquía: horario y TV

Hora: 11.00

TV: TyC Sports

Estadio: Ruca Che, Neuquén

Serie: Copa Davis – Grupo Mundial I