Nati Jota contó que revisaba el WhatsApp de su novio por celos: “Nunca más revisaría nada”

La comunicadora recordó en PH, Podemos Hablar una relación que definió como conflictiva y reconoció que llegó a controlar las conversaciones de su pareja por miedo a una infidelidad.

Hoy 10:32

Nati Jota recordó una relación de varios años atrás que estuvo marcada por los celos, la desconfianza y el miedo a una posible infidelidad. Durante su participación en PH, Podemos Hablar, la comunicadora habló con Andy Kusnetzoff sobre aquella experiencia y reconoció que tuvo comportamientos que actualmente considera equivocados.

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Todo comenzó cuando Andy le preguntó por sus relaciones anteriores y Nati contó que había tenido una única relación formal, que terminó hace varios años. Al describirla, sostuvo que se trató de un vínculo “bastante conflictivo” y, cuando el conductor le preguntó si lo consideraba tóxico, respondió: “Sí, yo más”.

La comunicadora explicó que durante aquella etapa tenía un fuerte temor a que su pareja le fuera infiel, incluso sin contar con pruebas concretas. Según relató, partía de la idea de que la mayoría de los hombres son infieles y que, por una cuestión estadística, su pareja probablemente no sería una excepción.

“Si yo veo que de los hombres la mayoría, tipo nueve de diez, son infieles, a mí no me va a tocar el uno de diez”, planteó. Andy cuestionó ese razonamiento y le señaló que una relación también implica confianza y la posibilidad de elegir no avanzar frente a una atracción por otra persona.

La conversación derivó entonces hacia la monogamia y los deseos dentro de una pareja. Nati planteó sus dudas sobre la posibilidad de que alguien pueda estar enamorado y, al mismo tiempo, sentir deseos de tener una experiencia por fuera del vínculo.

Cuando Kusnetzoff le preguntó si alguna vez había descubierto una infidelidad, la comunicadora respondió con cautela: “No, que yo sepa”. Sin embargo, inmediatamente después contó hasta dónde habían llegado sus inseguridades durante aquella relación.

Nati reconoció que llegó a revisar las conversaciones de WhatsApp de su entonces pareja. Según explicó, aprovechaba que la sesión quedaba abierta en la computadora y, por las mañanas, revisaba los chats para buscar determinadas palabras.

“Buscaba palabras claves”, admitió. La confesión provocó la reacción de Andy, quien calificó aquella conducta como “retóxica”.

Con distancia respecto de aquella experiencia, Nati fue contundente al reconocer que hoy no repetiría ese comportamiento: “Yo realmente creo que está recontra mal. Nunca más revisaría nada”.

La comunicadora explicó que actualmente prefiere no alimentar ese tipo de pensamientos y evitar una dinámica basada en la vigilancia permanente. “Prefiero no saber, no estar toda persecuta”, sostuvo.

En ese sentido, resumió el cambio en una frase: “La estadística es la misma, pero quiero obrar distinto”. También aclaró que desde aquella relación no volvió a tener un novio, aunque manifestó su intención de que una futura relación pueda desarrollarse desde otro lugar.

Más adelante, la charla tomó otro rumbo cuando Andy le preguntó por una situación que Nati había vivido durante el Mundial. La comunicadora contó que durante un viaje laboral conoció a un joven vinculado al ambiente de los hinchas y los bombos, cuya personalidad le resultó atractiva porque se ocupaba de cuestiones prácticas del grupo.

El joven la invitó a salir y ambos terminaron en un boliche. Nati estaba acompañada por su productor, a quien describió como amigo, y durante la noche comenzó un acercamiento con el joven. Bailaron y se besaron, pero la situación cambió cuando otro hombre se acercó para advertirle que un amigo del chico podría estar grabándolos.

Ante la posibilidad de que alguien hubiera registrado el momento sin su consentimiento, Nati decidió retirarse del lugar. “Me sentí muy expuesta”, recordó.

Después le contó lo ocurrido al joven, quien, según su relato, respondió que iba a consultar con su amigo para saber si efectivamente la había filmado. La reacción tampoco logró tranquilizarla. “Vos tenés que decir que no, cómo te va a grabar mi amigo”, cuestionó Nati al recordar el episodio.

Finalmente, explicó que aquella situación fue determinante para no volver a encontrarse con el joven, y la vinculó con la incomodidad que le generó la posibilidad de haber sido grabada durante un momento íntimo en un lugar público.