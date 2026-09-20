Secuestraron en pleno centro de Añatuya una moto robada en Entre Ríos

Personal de la División Prevención interceptó a un joven que circulaba sin patente, cruzó un semáforo en rojo y estacionó frente a un local bailable. Tenía un pedido de secuestro desde enero.

Hoy 11:08

Un operativo de rutina de la División Prevención de la Departamental 13, terminó este domingo con el secuestro de una motocicleta que presentaba un pedido de captura vigente desde la provincia de Entre Ríos, en un procedimiento concretado en el corazón de la ciudad.

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El hecho ocurrió cerca de las 5 de la madrugada, cuando los efectivos policiales realizaban tareas de patrullaje preventivo sobre la intersección de Avenida 9 de Julio y Av. Dumas. En ese momento, llamó la atención de los uniformados un motovehículo marca Honda Wave que circulaba sin dominio colocado, infringiendo las normas viales al cruzar un semáforo en rojo antes de estacionar en las inmediaciones de un concurrido local bailable.

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Ante la evidente infracción, el personal policial se acercó a identificar al conductor, un joven con domicilio en el barrio Santa Rita de esta ciudad, quien al ser consultado admitió que no llevaba consigo la documentación del rodado.

La sospecha de los efectivos motivó una comunicación inmediata con la Planta Verificadora. Tras ingresar los números de serie del vehículo al sistema, se confirmó el dato clave: la motocicleta contaba con un pedido de secuestro activo desde el 1 de enero de este año, solicitado por la justicia de la localidad entrerriana de General Galarza.

Ante esta situación, se le informó al conductor sobre la irregularidad legal del rodado y se requirió el apoyo de otra unidad móvil. Finalmente, tanto la moto como el joven fueron trasladados a la base de la Comisaría 41, donde quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones de rigor y determinar cómo el rodado llegó a la provincia.