Tras la derrota en Buenos Aires, el “Pampa” Biaggio dejó de ser el entrenador de Mitre

El club dio a conocer la salida del entrenador este domingo luego del 0-2 sufrido ante Acassuso.

Hoy 11:00

Mitre se quedó sin entrenador. El club confirmó este domingo la salida de Claudio Biaggio, un día después de la derrota por 2-0 ante Acassuso, por la fecha 30 de la Primera Nacional.

La institución informó la decisión a través de un comunicado en el que señaló que la desvinculación se produjo “de común acuerdo, y haciendo uso de una cláusula de salida”.

“Agradecemos el trabajo, la dedicación y el compromiso brindado para con nuestra institución, deseándole el mayor de los éxitos en la continuidad de sus trayectorias profesionales”, expresó Mitre.

La salida del entrenador se da luego de una seguidilla de resultados adversos. El Aurinegro acumula seis partidos sin ganar y su último triunfo fue el 9 de agosto, cuando derrotó a Defensores de Belgrano por la fecha 24.

Un cierre de campeonato complicado

A falta de seis fechas para el final de la fase regular, Mitre suma 32 puntos y se ubica en el 14° puesto de la tabla.

El equipo santiagueño perdió terreno en la pelea por ingresar al Reducido y actualmente se encuentra a siete puntos de los puestos de clasificación.

Al mismo tiempo, el Aurinegro deberá prestar atención a la zona baja. Mitre quedó apenas un punto por encima de los puestos de descenso, por lo que las próximas jornadas serán determinantes para definir su futuro en el campeonato.

Ahora, la dirigencia deberá resolver quién estará al frente del plantel para afrontar la recta final de la Primera Nacional.