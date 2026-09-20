Pedro Acosta hizo historia en Austria y consiguió su primera victoria en MotoGP

El piloto español de KTM logró su primer triunfo en la categoría tras 56 carreras. Jorge Martín terminó segundo y volvió a quedar como líder del campeonato.

Hoy 12:14

Pedro Acosta consiguió este domingo su primera victoria en MotoGP al imponerse en el Gran Premio de Austria, disputado en el circuito Red Bull Ring de Spielberg. El español, representante de KTM, celebró un triunfo especial en la casa de la marca austríaca.

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El piloto de Murcia necesitó 56 carreras en MotoGP para abrir su cuenta de victorias. Después de un sábado complicado, en el que sufrió una caída durante la Sprint, Acosta pudo aprovechar el potencial de su KTM y protagonizó una gran remontada durante la carrera principal.

Acosta avanzó posiciones en los primeros giros y superó a Marc Márquez, Jorge Martín y Marco Bezzecchi. En la octava vuelta tomó definitivamente la punta tras adelantar a Martín en la primera curva, denominada Niki Lauda.

A partir de allí, el español consiguió administrar la carrera y mantener un ritmo sólido, con especial atención al desgaste de los neumáticos y a la temperatura de la pista.

Martín volvió a quedar al frente del campeonato

Jorge Martín terminó segundo con su Aprilia, mientras que Marco Bezzecchi completó el podio. Más atrás llegó Ai Ogura, también con Aprilia, y Marc Márquez finalizó quinto después de una leve salida de pista en el primer viraje.

Con este resultado, Martín recuperó el liderazgo del campeonato y quedó nuevamente como único puntero. El español suma 306 puntos, 12 más que Marc Márquez.

Bezzecchi aparece tercero, a 42 puntos del líder, mientras que Acosta quedó cuarto, a 72 unidades.

KTM festejó en casa

El triunfo de Acosta también tuvo un significado especial para KTM, que consiguió su cuarta victoria en MotoGP y la primera en el circuito Red Bull Ring, escenario local para la marca de Mattighofen.

La carrera tuvo un único abandono: Álex Márquez, quien sufrió una caída cuando intentaba recuperar una posición ante Raúl Fernández. Fue además su tercera caída del fin de semana.