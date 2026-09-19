, se hunde en zona de descenso en la Primera Nacional y parece no tener salvación

El Gaucho cayó 2-0 en La Isla por la fecha 30 y atraviesa un momento crítico. Con apenas 23 puntos, continúa último en su zona y cada vez tiene menos margen para reaccionar.

Hoy 19:00

Güemes volvió a perder y su situación en la Primera Nacional es cada vez más complicada. El conjunto santiagueño cayó 2-0 ante Midland en La Isla, por la fecha 30, y continúa hundido en el último puesto de su zona, en plena pelea por la permanencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo santiagueño no pudo hacerse fuerte como local y terminó sufriendo una nueva derrota que profundiza su mal momento. Isaías Andrada, a los 32 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para la visita y puso a Midland en ventaja.

Güemes intentó reaccionar, pero no encontró los caminos para llegar al empate. El partido se hizo cuesta arriba para el conjunto santiagueño, que volvió a mostrar dificultades para transformar sus intenciones en situaciones claras frente al arco rival.

En el complemento, cuando el encuentro llegaba a su tramo final, Mariano Penepil, a los 43 minutos, marcó el 2-0 definitivo y terminó de sentenciar una nueva caída del Gaucho.

Con este resultado, Güemes permanece 18° en su zona con 23 puntos, producto de 5 victorias, 6 empates y 17 derrotas. La campaña lo mantiene en zona de descenso y el margen para recuperarse es cada vez más reducido.

El próximo desafío será nuevamente fuera de Santiago del Estero. Güemes visitará a Quilmes por la próxima fecha de la Primera Nacional, en busca de una reacción que le permita cortar esta preocupante racha y mantener viva la pelea por la permanencia.