Tragedia en Campo Gallo: un motociclista murió tras derrapar en una esquina

El siniestro ocurrió este domingo cerca de las 13.10. La víctima fue asistida inicialmente en el hospital local y posteriormente derivada al CIS Banda, donde falleció por las lesiones sufridas.

Hoy 19:22

Un hombre perdió la vida este domingo luego de protagonizar un grave siniestro vial en la ciudad de Campo Gallo, departamento Alberdi. El hecho ocurrió alrededor de las 13.10, en la intersección de las calles 25 de Mayo y 12 de Octubre.

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La víctima fue identificada como Enrique, conocido como “Cochi”, quien residía en el barrio Belgrano de esa ciudad. De acuerdo con la información incorporada a la investigación, circulaba a bordo de una motocicleta Zanella de 110 cc cuando, por circunstancias que se buscan determinar, habría perdido el control del rodado y derrapado.

Producto de la caída, varias botellas de bebidas que transportaba se rompieron y quedaron dispersas en el lugar junto con otros elementos y partes de la motocicleta.

Cuando los efectivos policiales llegaron a la escena, el motociclista ya había sido trasladado al hospital local para recibir asistencia. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado al CIS Banda, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Investigan las circunstancias del siniestro

En el lugar trabajó personal policial, que procedió al secuestro de la motocicleta y de otros elementos considerados de interés para la causa. También se dio intervención a Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

La investigación quedó a cargo del fiscal Martín Silva, quien dispuso la realización de entrevistas y los informes de Sanidad Policial con el objetivo de establecer con precisión cómo se produjo el fatal episodio.