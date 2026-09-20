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EN VIVO I Con Messi, Inter Miami recibe a San Diego FC por la MLS: hora, formación y TV

Las Garzas vienen de conquistar la Campeones Cup ante Cruz Azul y buscan otro triunfo para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Conferencia Este.

Hoy 20:30
Messi Inter Miami

Inter Miami vuelve a la acción este domingo con Lionel Messi como principal protagonista. Las Garzas recibirán a San Diego FC desde las 20, por la semana 27 de la temporada regular de la MLS 2026, en el Nu Stadium.

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El conjunto de Miami llega con el envión de haber conquistado la Campeones Cup entre semana. El miércoles derrotó 2-0 a Cruz Azul con un gol de Messi y otro de Casemiro, y sumó un nuevo título a sus vitrinas.

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