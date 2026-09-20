VIDEO | Escándalo en NASCAR: dos pilotos se fueron a las manos después de un choque

Ryan Blaney y Carson Hocevar protagonizaron un tenso enfrentamiento después de la carrera de Bristol. Un contacto en las últimas vueltas dejó a Blaney fuera de competencia y la discusión continuó en la calle de boxes.

Hoy 20:51

La NASCAR Cup Series vivió un cierre cargado de tensión este sábado en el Bristol Motor Speedway, donde Ryan Blaney y Carson Hocevar pasaron de disputar posiciones en pista a protagonizar una pelea a golpes una vez finalizada la competencia.

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El incidente comenzó cuando faltaban poco más de 40 vueltas para el final de la carrera. Blaney, que había liderado buena parte de la prueba, acababa de superar a Hocevar para quedarse con el segundo puesto cuando intentó proteger su posición en la primera curva. El piloto del Chevrolet número 77 no levantó y se produjo el contacto entre ambos autos.

Como consecuencia del toque, el Ford número 12 de Team Penske de Blaney perdió el control y terminó contra el muro exterior. El piloto quedó obligado a abandonar la carrera cuando ya había liderado 202 vueltas y terminó clasificado en el puesto 33. Hocevar, en cambio, pudo continuar y finalizó tercero.

Blaney no ocultó su enojo después del accidente y cuestionó la maniobra de su rival: “Lo dejé con mucho espacio durante una vuelta antes de eso. No lo encerré, no lo llevé contra el muro. Protegí la parte baja y él decidió que quería estar ahí y no levantó”.

La discusión terminó a los golpes

La tensión no quedó dentro del circuito. Luego de que terminara la carrera, Blaney fue hasta la zona de boxes donde se encontraba Hocevar y lo empujó. El piloto de Spire Motorsports respondió con dos golpes de puño al rostro de su rival.

Después del segundo impacto, Blaney perdió el equilibrio y cayó al piso. Una vez que consiguió levantarse, volvió a avanzar hacia Hocevar y alcanzó a darle un golpe antes de que integrantes de ambos equipos y oficiales de NASCAR intervinieran para separarlos.

Hocevar contó posteriormente su versión del enfrentamiento y aseguró que no hubo una discusión extensa antes de que comenzaran los golpes. “No hubo mucho que hablar. Simplemente dijo una cosa y después vino hacia mí, y yo no iba a aceptarlo”, explicó el piloto de 23 años.

El joven piloto también se refirió con ironía al espectáculo que había dejado la noche en Bristol: “Tuvieron un espectáculo de Bristol a la vieja escuela”.

La pelea tuvo lugar mientras ambos pilotos atraviesan la definición de la temporada. Tras el resultado de Bristol, Blaney cayó hasta el sexto puesto de la clasificación de la Copa, a 52 puntos del líder Kyle Larson, mientras que Hocevar quedó octavo, a 85 unidades de la cima y 33 por detrás de Blaney. Todavía restan siete carreras para definir al campeón.

La carrera de Bristol finalmente quedó en manos de Joey Logano, quien consiguió su tercera victoria de la temporada después de imponerse sobre Kyle Larson en las vueltas finales. Sin embargo, la atención después de la bandera a cuadros quedó puesta en el enfrentamiento entre Blaney y Hocevar.