Belgrano festejó ante Estudiantes de Río Cuarto y se consolida en playoffs

El Pirata se quedó con un duelo clave ante el León del Imperio por 2 a 1 en el estadio Julio César Villagra, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026.

Hoy 21:23

Belgrano consiguió una victoria cargada de emoción en el Gigante de Alberdi. Cuando el empate parecía inevitable, Lucas Passerini apareció en tiempo de descuento para marcar el 2-1 definitivo ante Estudiantes de Río Cuarto y desatar el festejo de todo el estadio.

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El triunfo tuvo un valor especial para el equipo cordobés, que logró cortar una racha de cinco partidos sin ganar entre todas las competencias y quedó fortalecido de cara al clásico frente a Talleres.

Antes del desenlace, el encuentro había tenido un desarrollo cambiante. Estudiantes golpeó primero a través de Garnerone, quien aprovechó un error defensivo y convirtió el 1-0 en una de sus primeras intervenciones.

Belgrano reaccionó en el complemento y encontró mayor fluidez ofensiva. Zelarayán empezó a tener más protagonismo con la pelota, mientras que el ingreso de Passerini le dio otra presencia en ataque.

La igualdad llegó por intermedio de Lautaro Gutiérrez, otro futbolista que ingresó desde el banco y terminó siendo determinante en la remontada.

Passerini apareció en el momento justo

Con el partido 1-1 y pocos minutos por jugar, Belgrano siguió buscando. En una de las últimas acciones, Passerini tomó la pelota y convirtió el gol de la victoria, sellando una remontada que parecía escaparse.

El cierre todavía tuvo una última emoción. Cardozo respondió con una gran atajada para evitar el empate de Estudiantes y terminó de asegurar los tres puntos.

La victoria permitió que Belgrano se acomode en el quinto puesto de su zona y, sobre todo, cambie el ánimo en un momento clave de la temporada.

Estudiantes, en cambio, dejó pasar una oportunidad importante después de ponerse en ventaja y continúa comprometido en la lucha por la permanencia tanto en la tabla de promedios como en la anual.