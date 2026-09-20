Sarmiento de La Banda ya conoce su rival en la Reválida del Federal A

La serie será a ida y vuelta, con el primer partido en Córdoba y la definición en suelo bandeño.

Hoy 21:33

Luego de cerrar su participación en la Fase Campeonato del Torneo Federal A 2026, Sarmiento de La Banda ya conoce el próximo desafío que tendrá por delante en su búsqueda del segundo ascenso a la Primera Nacional.

El conjunto bandeño enfrentará a Sportivo Belgrano de San Francisco por la Segunda Etapa de la Reválida, instancia que reunirá a 24 equipos y se disputará mediante series eliminatorias de ida y vuelta.

Los encuentros están programados para los domingos 11 y 18 de octubre. De acuerdo con el sistema de localías establecido por el Consejo Federal, Sportivo Belgrano será local en el primer encuentro, mientras que Sarmiento definirá la serie en La Banda.

Cómo se define la serie

La Segunda Etapa de la Reválida contará con 24 clubes: diez provenientes de la Primera Etapa, otros diez que llegan desde la Segunda Fase y los cuatro equipos que resulten eliminados en los cuartos de final de la pelea por el primer ascenso.

Los 12 ganadores de las respectivas llaves avanzarán a la Tercera Etapa.

En caso de que la serie entre Sarmiento y Sportivo Belgrano termine igualada tanto en puntos como en diferencia de goles, avanzará el equipo mejor ubicado en el ordenamiento general establecido para esta instancia.

Por su posición dentro del cuadro, Sarmiento cuenta con esa ventaja deportiva, además de tener la posibilidad de definir la eliminatoria frente a su gente.

El Profe cambia el foco tras la Fase Campeonato

Sarmiento llegó a esta instancia luego de no conseguir la clasificación a la siguiente ronda de la Fase Campeonato. El conjunto bandeño cerró esa etapa con una derrota como local ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y terminó en el penúltimo puesto de su zona.

Ahora tendrá una nueva oportunidad mediante la Reválida, camino que entrega el segundo ascenso a la Primera Nacional 2027.

El primer obstáculo será Sportivo Belgrano, en una llave de 180 minutos que comenzará en San Francisco y tendrá su definición en La Banda, donde el Profe buscará seguir con vida en la pelea por el ascenso.