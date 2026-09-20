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Prendas desde $2.000 y una amplia variedad: las ferias americanas atraen cada vez a más santiagueños

Con ropa, calzado, bolsas, toallas y disfraces, estos espacios reciben visitantes durante los viernes, sábados, domingos y feriados, con propuestas para distintos gustos y edades.

Hoy 21:55

Las ferias americanas siguen sumando público y se consolidan como una alternativa elegida por muchos santiagueños a la hora de buscar ropa, calzado y distintos artículos en un mismo lugar.

En la zona de avenida Aguirre, Lugones y Libertad, una de estas propuestas recibe cada fin de semana a numerosos visitantes que recorren los diferentes puestos en busca de prendas, accesorios y productos variados.

Entre las opciones disponibles se pueden encontrar ropa, calzados, bolsas, toallas y disfraces, con precios que comienzan desde los $2.000 en adelante.

Una propuesta que gana cada vez más público

El atractivo de este tipo de espacios pasa por la posibilidad de recorrer, comparar y descubrir productos diferentes en cada puesto. La variedad y la dinámica propia de las ferias hacen que se conviertan en una salida elegida por personas de distintas edades.

La feria funciona todos los viernes, sábados, domingos y feriados, en el horario de 9 a 21 horas.

Con una amplia oferta y propuestas para diferentes gustos, las ferias americanas continúan creciendo como una opción para quienes disfrutan de recorrer y encontrar prendas y artículos a precios variados.

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