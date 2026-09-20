El Atlético de los argentinos se quedó con el clásico de Madrid y festejó en casa ante el Real

El equipo del Cholo Simeone se impuso por 2-1 como local en el derbi español. Julián Álvarez ingresó y cambió silbidos por aplausos.

Hoy 14:13

Atlético de Madrid se quedó con el derbi madrileño al vencer 2-1 como local al Real Madrid, por la séptima fecha de La Liga de España. El triunfo le permitió al equipo dirigido por Diego Simeone superar a su clásico rival en la tabla y quedar, por el momento, como escolta de Barcelona.

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El encuentro comenzó con mucha intensidad y el marcador recién se abrió en el segundo tiempo. A los 8 minutos, Alex Grimaldo convirtió de penal luego de una infracción de Dean Huijsen sobre Giuliano Simeone, que además terminó con la expulsión del defensor del Real Madrid.

Con un jugador más, Atlético aprovechó el momento y amplió la ventaja apenas seis minutos después. Jonathan David culminó una gran acción colectiva para establecer el 2-0.

El conjunto de Simeone tuvo varias oportunidades para liquidar el partido, pero dejó con vida al Merengue. A los 44 minutos, Antonio Rüdiger, que había ingresado desde el banco, descontó de cabeza y puso suspenso al tramo final.

Sin embargo, al Real Madrid no le alcanzó el tiempo para alcanzar el empate en un derbi que terminó con mucha tensión y varios cruces entre los protagonistas.

Los argentinos del Atlético

En el equipo del Cholo fueron titulares Cristian Romero y Giuliano Simeone, mientras que Julián Álvarez ingresó desde el banco. Juan Musso, en tanto, permaneció entre los suplentes.

Con la victoria, Atlético de Madrid alcanzó los 16 puntos y quedó segundo, a cinco del líder Barcelona. Real Madrid quedó tercero con 15 unidades y podría ser superado por Betis, que visitará a Deportivo.