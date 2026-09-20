Por el 114° aniversario de La Banda artistas bandeños se presentaron en la Plaza Belgrano

Los festejos por los 114 años de La Banda continuaron reuniendo a la comunidad en torno a su cultura, sus expresiones artísticas y su identidad bandeña.

Hoy 13:59

La Municipalidad de La Banda acompaño el sábado 19 la realización del encuentro “Por Amor a La Banda”, una propuesta desarrollada en el marco de las celebraciones por el 114° aniversario de la ciudad, organizada por Fabian Carotti y Julio Orlando Diaz el cual reunió a artistas, emprendedores, feriantes y familias bandeñas.

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La actividad se llevó adelante en la Plaza Manuel Belgrano, donde durante toda la jornada se sucedieron diferentes expresiones artísticas y culturales, generando un espacio de encuentro y celebración para vecinos de distintas edades.

Emprendedores

El escenario contó con la participación de La Trova Bandeña, Cristian Heredia, Walter Olivera, Dúo La Quebrada, Joaquín Salega, Yamila Saravia, Academia “Juan Saavedra”, Osvaldo “Cebollita” Ibáñez, Karen Yanet, Trinity Force, Iara Garnica, Aylin Íñiguez, Nurit Sotelo, Rafael, La Posta Santiagueña, Deat It Baile Fitness, Caro Herrera, D. Brazilera, Elías Medina y Gabriel Mendoza, Luz Nadotti y Leo González, Las Voces de Hoy y Elías y su Conjunto, quienes aportaron música, danza y diferentes propuestas para acompañar los festejos.

Asimismo, se dispuso de un sector destinado a feriantes y emprendedores, quienes pudieron exhibir y comercializar sus productos durante el encuentro, sumándose a una jornada que puso en valor tanto las expresiones artísticas como el trabajo independiente local.

La Municipalidad de La Banda acompañó esta iniciativa como parte de las distintas propuestas desarrolladas por el aniversario de la ciudad, promoviendo espacios de participación y encuentro para la comunidad y acompañando a artistas, trabajadores de la cultura, feriantes y emprendedores locales.

De esta manera, los festejos por los 114 años de La Banda continuaron reuniendo a la comunidad en torno a su cultura, sus expresiones artísticas y su identidad bandeña.