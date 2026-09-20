Villarruel explicó por qué pasa menos tiempo al frente de las sesiones del Senado

La vicepresidenta respondió a la consulta de un usuario en Instagram y aseguró que permanece en el Senado durante las sesiones, aunque en algunos momentos se retira del recinto para atender reuniones y recibir legisladores en su despacho.

Hoy 14:37

Ante las consultas que surgieron en las últimas semanas sobre su menor presencia al frente de las sesiones del Senado, la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, decidió explicar públicamente los motivos a través de su cuenta oficial de Instagram.

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La aclaración surgió a partir de la pregunta de un usuario, quien le consultó por qué se la observa durante menos tiempo presidiendo el recinto en algunas de las sesiones del Senado.

Villarruel respondió que su ausencia momentánea de la presidencia del recinto está relacionada con otras actividades que desarrolla dentro del Congreso. “Porque atiendo a senadores y otras reuniones en mi despacho”, explicó la vicepresidenta.

En ese sentido, aseguró que no abandona el Senado antes de que finalicen las sesiones, aunque puede permanecer durante parte del debate en su despacho para mantener reuniones y recibir a legisladores.

“No me retiro hasta que no termina, pero si no estoy en el recinto es porque estoy atendiendo varias cuestiones”, agregó Villarruel en su respuesta.

La vicepresidenta ocupa constitucionalmente la Presidencia del Senado, aunque la conducción de una sesión puede quedar en manos del presidente provisional cuando ella no se encuentra en el recinto. En distintas oportunidades, Villarruel también ha encabezado reuniones de Labor Parlamentaria y otras actividades vinculadas con el funcionamiento de la Cámara Alta.

La explicación se produjo en medio de una etapa de intensa actividad legislativa en el Senado, donde se encuentran en discusión proyectos impulsados por el oficialismo y distintas iniciativas que requieren acuerdos con bloques aliados. Entre los temas que forman parte de la agenda reciente aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el régimen de Inocencia Fiscal y distintos proyectos vinculados con la reforma electoral.

Con su respuesta, Villarruel buscó aclarar que su menor permanencia visible en la testera no implica una ausencia de sus funciones dentro del Congreso, sino que, según explicó, responde a reuniones y gestiones que realiza en paralelo mientras se desarrollan las sesiones.