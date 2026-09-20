Llaryora rechazó un eventual recorte en discapacidad: "Las necesidades de las personas no desaparecen"

El gobernador de Córdoba cuestionó los cambios previstos inicialmente en el Presupuesto 2027 y aseguró que la provincia no acompañará una reducción de recursos que afecte las prestaciones para personas con discapacidad.

Hoy 14:42

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, rechazó este domingo cualquier modificación en el Presupuesto 2027 que implique una reducción del financiamiento destinado a las prestaciones para personas con discapacidad y pidió a los legisladores nacionales de su provincia que no acompañen una eventual medida en ese sentido.

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“No vamos a acompañar ningún recorte del presupuesto nacional que afecte estos derechos”, sostuvo Llaryora a través de una publicación en su cuenta de X, en la que planteó su posición frente a las modificaciones que el Gobierno nacional había incluido inicialmente en el proyecto enviado al Congreso.

El mandatario cordobés señaló que las prestaciones, los traslados y las terapias no pueden quedar condicionados por la situación económica de las familias ni por el lugar del país donde residan. En ese sentido, reclamó que los diputados y senadores nacionales por Córdoba rechacen cualquier reducción de fondos destinada al sector.

Llaryora también destacó que la provincia trabaja actualmente con cerca de 350 organizaciones y gobiernos locales para sostener la red de atención. “Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco”, expresó.

El planteo se produjo luego de que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo incluyera modificaciones vinculadas con el sistema de prestaciones y la emergencia en discapacidad. Entre los cambios planteados inicialmente figuraba la posibilidad de eliminar los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas, que funciona como referencia para el pago de servicios a personas con discapacidad.

La propuesta también contemplaba modificaciones en el régimen de pensiones no contributivas, entre ellas cambios en los requisitos de acceso y una pensión equivalente al 70% de la jubilación mínima, además de establecer incompatibilidades con determinadas situaciones laborales.

El capítulo generó cuestionamientos de organizaciones del sector y también abrió diferencias entre el oficialismo y los bloques aliados. Según trascendió, el Gobierno analiza retirar los artículos más cuestionados y reemplazarlos por una propuesta consensuada con los sectores dialoguistas.

En paralelo, el Gobierno nacional sostiene que durante 2026 se aplicaron actualizaciones periódicas al Nomenclador de Prestaciones Básicas. La última modificación, publicada el 18 de septiembre, estableció un incremento del 1,70% para septiembre, calculado sobre la variación del IPC de agosto.

El debate legislativo continuará ahora en torno al texto definitivo que tendrá el Presupuesto 2027 y al tratamiento específico de las políticas de discapacidad. La posición expresada por Llaryora se suma a los planteos de distintos sectores que buscan modificar el capítulo incluido originalmente por el Poder Ejecutivo antes de su discusión parlamentaria.