El Gobierno prepara el envío de 20 pliegos judiciales al Senado y busca cubrir cuatro juzgados electorales

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, enviará una nueva tanda de postulaciones antes de mediados de octubre.

Hoy 14:38

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, prepara un nuevo envío de 20 pliegos judiciales al Senado, entre los que se encuentran cuatro cargos considerados relevantes por su competencia electoral. La intención del Gobierno es remitir la documentación a la Cámara Alta antes de mediados de octubre, aunque luego los tiempos dependerán del tratamiento parlamentario.

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El procedimiento establece que los pliegos deben ingresar al Senado, obtener estado parlamentario, pasar por la Comisión de Acuerdos y finalmente ser tratados en el recinto. En paralelo, el calendario electoral comienza a ejercer presión sobre el proceso de cobertura de vacantes.

La Cámara Nacional Electoral pidió al Gobierno acelerar las designaciones de los juzgados federales con competencia electoral que permanecen vacantes, con el objetivo de llegar a 2027 con una estructura definida. La preocupación está vinculada principalmente con la planificación: desde enero, la Justicia electoral deberá establecer cómo se cubrirán mediante subrogancias aquellos juzgados que continúen sin magistrados titulares.

En ese escenario, el Poder Ejecutivo debe resolver todavía quién ocupará los juzgados federales con competencia electoral de Río Negro, Tucumán, San Juan y Corrientes, a partir de las ternas que fueron elevadas por el Consejo de la Magistratura.

En Río Negro, con sede en Viedma, la definición continúa abierta. La terna está integrada por Carlos Oneto, Verónica Medina y Ezequiel Andreani. En Corrientes, en cambio, el Gobierno ya tendría definido avanzar con Juan Carlos Vallejos, mientras que para San Juan el nombre que aparece con mayores posibilidades dentro de la negociación oficial es Gonzalo Gasull.

En Tucumán, la terna está conformada por Carlos Oneto, Carlos Saltor y Solana Casella, por lo que la definición del Poder Ejecutivo todavía permanece pendiente.

Los juzgados federales de primera instancia con competencia electoral tienen un papel central en cada distrito. Además de intervenir en causas de competencia federal, tienen a su cargo tareas vinculadas con la organización y el control de los procesos electorales, como la actualización de los padrones, el reconocimiento de autoridades partidarias y la oficialización de listas.

Por esa razón, la cobertura de estos cargos tiene una dimensión institucional que excede el funcionamiento cotidiano de los tribunales. En el marco de las negociaciones políticas de cara a 2027, los nombres de los futuros magistrados también aparecen vinculados a conversaciones entre el Gobierno nacional, los gobernadores y legisladores de distintas provincias. Según la información publicada por TN, algunos mandatarios mantienen contactos con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y con el dirigente Eduardo Menem, mientras que otros gestionan directamente con Mahiques.

El nuevo paquete forma parte del objetivo que Mahiques planteó desde su llegada al Ministerio de Justicia: reducir el nivel de vacantes en la Justicia nacional y federal. En agosto, el funcionario había informado que el Ejecutivo ya había enviado 203 pliegos al Senado desde el inicio de su gestión.

La estrategia oficial apunta principalmente a avanzar con los juzgados de primera instancia y las cámaras, mientras que las dos vacantes de la Corte Suprema de Justicia y el cargo de Procurador General de la Nación, ocupado de manera interina por Eduardo Casal, permanecen fuera de la agenda inmediata de designaciones. El Gobierno había señalado que esas posiciones requieren acuerdos políticos de mayor alcance y no forman parte de las prioridades actuales.

Con el nuevo envío previsto para las próximas semanas, el Ejecutivo buscará avanzar así en una nueva etapa de cobertura de vacantes judiciales, mientras el Senado deberá definir el ritmo de tratamiento de los pliegos y, en particular, de los cuatro cargos con competencia electoral, cuya resolución aparece vinculada al calendario de las elecciones de 2027.