Detenido un sospechoso tras intento de robo en el barrio CGT de Catamarca

Un hombre fue detenido en Catamarca tras intentar ingresar ilegalmente a varias viviendas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la seguridad en la zona sur de la ciudad.

Hoy 15:15

Un nuevo episodio de inseguridad ha sacudido la zona sur de la Capital de Catamarca, donde un hombre identificado como Acevedo fue detenido tras intentar ingresar ilegalmente en dos viviendas particulares. Este hecho ha desatado un intenso debate sobre la desprotección que viven los habitantes de la región.

La secuencia de eventos comenzó cuando los propietarios de las propiedades advirtieron maniobras sospechosas y la irrupción ilegítima del individuo. Ante la falta de patrullajes policiales en la zona, uno de los vecinos tomó la iniciativa y logró inmovilizar al sospechoso antes de que pudiera escapar.

El individuo fue finalmente entregado a las autoridades tras la llegada de las unidades policiales. Como parte del protocolo, Acevedo fue trasladado al Hospital Interzonal San Juan Bautista para una revisión médica, antes de ser recluido en la Comisaría Seccional Segunda, donde permanece bajo custodia.

La causa penal en su contra ha sido radicada en la Fiscalía de Instrucción, bajo la dirección del fiscal Córdoba Andreatta. Se ha confirmado que el detenido enfrentará cargos por hurto en grado de tentativa y violación de domicilio, y será llevado a los tribunales provinciales para prestar declaración indagatoria.

La repetición de estos episodios delictivos ha llevado a la comunidad a cuestionar la gestión del Ministro de Seguridad, Raúl Jalil. Los vecinos han manifestado su hartazgo ante la falta de presencia policial en las calles, exigiendo una mayor protección y vigilancia.

Esta situación ha evidenciado la vulnerabilidad de los sectores residenciales, especialmente aquellos alejados de las avenidas principales. Dirigentes comunitarios han señalado la ausencia de herramientas tecnológicas de monitoreo, como cámaras conectadas al sistema de emergencias, lo que obliga a los vecinos a organizarse de manera independiente.

El hecho en el barrio CGT ha puesto de relieve los límites institucionales frente a la desprotección en Catamarca, donde las familias se ven obligadas a arriesgar su integridad para proteger sus hogares. La comunidad demanda al Poder Ejecutivo un replanteamiento inmediato del esquema de seguridad en toda la ciudad, ante la creciente preocupación por la delincuencia.