Martín Menem admitió errores de comunicación del Gobierno y reconoció derrotas en debates públicos

El presidente de la Cámara de Diputados reconoció que el oficialismo podría haber sido más persuasivo para defender sus iniciativas y mencionó las discusiones por propiedad privada, universidades, el Hospital Garrahan y discapacidad.

Hoy 14:36

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reconoció que el Gobierno nacional cometió errores en su estrategia de comunicación y admitió que el oficialismo “perdió algunos debates públicos” durante la gestión. Sus declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Clarín, en la que también defendió el rumbo del Gobierno y ratificó su respaldo a Javier Milei.

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“Creo que podríamos haber sido un poco más incisivos o persuasivos en términos de comunicación. Hemos perdido algunos debates públicos que no tienen nada que ver con la realidad”, sostuvo Menem al analizar las dificultades del oficialismo para instalar sus argumentos frente a determinados temas.

Como ejemplo, mencionó la discusión por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Según su interpretación, el Gobierno no logró comunicar adecuadamente el contenido de la iniciativa y permitió que se instalara un debate que, a su criterio, se alejaba de lo establecido en el proyecto.

Menem también hizo referencia a las controversias generadas alrededor de las universidades, el Hospital Garrahan y las políticas de discapacidad, tres de los temas que en las últimas semanas provocaron fuertes cruces entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición. La discusión por discapacidad, en particular, volvió a ocupar un lugar central en el Congreso a partir del tratamiento de la emergencia y de las modificaciones planteadas inicialmente por el Ejecutivo para el Presupuesto 2027.

En ese marco, el titular de Diputados cuestionó la estrategia discursiva del kirchnerismo y sostuvo que desde ese espacio se logró instalar una “realidad paralela”, al tiempo que defendió las decisiones adoptadas por la administración de Milei.

Menem también rechazó que al Gobierno le haya faltado sensibilidad frente a los reclamos surgidos por esas iniciativas. “En la mesa en la que se toman las decisiones, a veces lo que yo digo está bien, y a veces no me dan ni bola”, expresó al referirse a su participación en las discusiones internas.

El presidente de la Cámara Baja negó además que existan internas dentro del Gobierno y sostuvo que las diferencias de criterio no necesariamente representan un conflicto político. “No hay interna en el Gobierno, pero si eso es una interna, bienvenida sea”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, Menem ratificó su respaldo al Presidente y aseguró que acompaña a Milei “al cien por ciento”. Además, confirmó que uno de los principales objetivos de La Libertad Avanza es conseguir la reelección del mandatario en 2027.

En relación con la estrategia electoral, explicó que el oficialismo trabajará “distrito por distrito” para definir acuerdos con otros espacios políticos. Según planteó, el objetivo es encontrar en cada jurisdicción la alternativa electoral que permita sostener el proyecto político de La Libertad Avanza.

Las declaraciones de Menem se producen mientras el oficialismo atraviesa una etapa de negociaciones parlamentarias y búsqueda de acuerdos con bloques aliados, en un Congreso donde las mayorías continúan siendo ajustadas y distintos proyectos del Ejecutivo requieren acuerdos para avanzar. En paralelo, el Gobierno comenzó a delinear su estrategia legislativa y electoral de cara a 2027.