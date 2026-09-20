Accidente fatal en Jujuy deja un fallecido en la Ruta Nacional 34

Un grave accidente de tránsito en la Ruta Nacional 34, cerca de Aguas Calientes, Jujuy, resultó en la muerte de un conductor durante la madrugada del sábado.

Hoy 14:30

Un trágico accidente de tránsito tuvo lugar durante la madrugada de este sábado en la Ruta Nacional 34, en las proximidades de Aguas Calientes, Jujuy, donde un conductor perdió la vida tras una colisión entre una camioneta y un camión. Este lamentable incidente se registró alrededor de las 5:30 horas, según información proporcionada por medios locales.

El impacto entre los vehículos fue devastador, resultando en la muerte instantánea del conductor de la camioneta. Las imágenes que emergieron de la escena del accidente revelan la magnitud de la colisión: la camioneta quedó severamente dañada, con importantes destrozos en su estructura, mientras que el camión también sufrió daños significativos, quedando parte de su estructura desplazada hacia el lateral de la calzada sobre un puente.

Las autoridades locales, incluyendo efectivos policiales y personal de emergencias, acudieron al lugar del siniestro para llevar a cabo las tareas de asistencia y el retiro de los vehículos involucrados. Durante las primeras horas de la mañana, la circulación en la ruta se vio severamente afectada, provocando congestionamientos en la zona.

A pesar de la rápida respuesta de los equipos de emergencia, hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente las circunstancias precisas que llevaron a la ocurrencia de este trágico accidente. La identidad de la víctima, que era el conductor de la camioneta, tampoco ha sido revelada.

La investigación del hecho ha sido asignada a las autoridades competentes, quienes deberán determinar las causas del impacto y las posibles responsabilidades involucradas. Este tipo de siniestros viales subraya la necesidad de una mayor atención a las normas de seguridad vial en las rutas del país.

Este accidente trágico se suma a la alarmante cifra de siniestros viales que ocurren en Argentina, lo que pone de manifiesto la importancia de la educación y la prevención en la conducción. Los organismos de tránsito continúan trabajando para implementar medidas que logren reducir la incidencia de accidentes en las carreteras argentinas.