Francisco Cerúndolo ganó el punto decisivo y Argentina venció a Turquía en la Copa Davis

El mejor tenista nacional se impuso por 6-0, 6-1 ante Mert Alkaya para dejar la serie 3-1. De esta manera, el conjunto albiceleste aseguró su lugar en el repechaje para el Grupo Mundial de la próxima temporada.
Argentina cumplió el objetivo en Neuquén y derrotó 3-1 a Turquía en la serie correspondiente al Grupo Mundial I de la Copa Davis. Francisco Cerúndolo volvió a ser protagonista y consiguió el punto definitivo ante Mert Alkaya en el estadio Ruca Che.
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El tenista argentino, ubicado en el puesto 23 del ranking ATP, dominó el partido desde el comienzo y no le dio posibilidades a su rival. Con un juego agresivo y una gran adaptación a la superficie rápida indoor, se impuso por un contundente 6-1 y 6-0.
La victoria de Cerúndolo llegó después del descuento conseguido por Turquía en el dobles. Más temprano, Guido Andreozzi y Andrés Molteni habían caído 6-4 y 6-4 ante Tuncay Duran y Arda Azkara.
Con el 3-1 definitivo, Argentina no necesitó disputar el quinto punto entre Thiago Tirante y Yanki Erel, que estaba programado para definir la serie en caso de igualdad.
El triunfo le permitió al equipo capitaneado por Javier Frana avanzar a la Ronda 1 de los Qualifiers de 2027, instancia previa a la fase final de la Copa Davis.
Además, Cerúndolo cerró un fin de semana perfecto en lo individual: consiguió dos victorias en singles sin ceder sets y fue una de las figuras de la serie que Argentina celebró junto a los miles de espectadores que acompañaron al equipo en el Ruca Che.