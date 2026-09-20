Francisco Cerúndolo ganó el punto decisivo y Argentina venció a Turquía en la Copa Davis

El mejor tenista nacional se impuso por 6-0, 6-1 ante Mert Alkaya para dejar la serie 3-1. De esta manera, el conjunto albiceleste aseguró su lugar en el repechaje para el Grupo Mundial de la próxima temporada.

Hoy 14:11

Argentina cumplió el objetivo en Neuquén y derrotó 3-1 a Turquía en la serie correspondiente al Grupo Mundial I de la Copa Davis. Francisco Cerúndolo volvió a ser protagonista y consiguió el punto definitivo ante Mert Alkaya en el estadio Ruca Che.

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El tenista argentino, ubicado en el puesto 23 del ranking ATP, dominó el partido desde el comienzo y no le dio posibilidades a su rival. Con un juego agresivo y una gran adaptación a la superficie rápida indoor, se impuso por un contundente 6-1 y 6-0.

La victoria de Cerúndolo llegó después del descuento conseguido por Turquía en el dobles. Más temprano, Guido Andreozzi y Andrés Molteni habían caído 6-4 y 6-4 ante Tuncay Duran y Arda Azkara.

Con el 3-1 definitivo, Argentina no necesitó disputar el quinto punto entre Thiago Tirante y Yanki Erel, que estaba programado para definir la serie en caso de igualdad.

Argentina aseguró su lugar en los Qualifiers

El triunfo le permitió al equipo capitaneado por Javier Frana avanzar a la Ronda 1 de los Qualifiers de 2027, instancia previa a la fase final de la Copa Davis.

Además, Cerúndolo cerró un fin de semana perfecto en lo individual: consiguió dos victorias en singles sin ceder sets y fue una de las figuras de la serie que Argentina celebró junto a los miles de espectadores que acompañaron al equipo en el Ruca Che.