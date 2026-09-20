Termas: tres menores que viajaban en una moto resultaron heridos tras un chocque con una camioneta

Una nena de 13 años fue derivada al CEPSI. El siniestro ocurrió en República de Siria y Brasil, en barrio Soberanía Nacional.

Hoy 13:35

Un siniestro vial ocurrido alrededor de las 23 horas del sábado dejó como saldo tres menores lesionados en el barrio Soberanía Nacional.

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El choque se produjo en la intersección de República de Siria y Brasil, donde colisionaron una Ford Ranger, conducida por Fabiana Parrado, de 50 años, y una motocicleta Motomel Blitz en la que circulaban tres adolescentes.

En la moto viajaban Leonel Alejandro Mena, de 16 años, quien conducía, Fernando Andrés Mena, de 14, y Mía Valentina Mena, de 13 años.

Tras el impacto, los tres fueron trasladados al CIS Termas. Fernando presentó escoriaciones y recibió el alta médica, mientras que Leonel quedó en observación a la espera de estudios complementarios.

La situación más delicada fue la de Mía Valentina, quien sufrió una fractura y debió ser derivada al CEPSI de la ciudad Capital para continuar con su atención médica. Según el parte, presentaba fractura de fémur derecho.

La Fiscalía, a cargo del Dr. Gustavo Montenegro, dispuso el secuestro preventivo de ambos vehículos y la intervención de Criminalística, además de solicitar información sobre la evolución de los lesionados.

Las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión quedaron bajo investigación.