Sarmiento pone en marcha la era de Julio Díaz ante Defensores de Villa Ramallo

El Profe recibirá esta tarde a Defensores de Villa Ramallo por la fecha 9 de la Fase Campeonato del Federal A. El equipo bandeño ya no puede avanzar y buscará cerrar esta etapa con una victoria antes de afrontar la Reválida.

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Sarmiento de La Banda afrontará este domingo un partido especial: Julio Díaz tendrá su estreno como entrenador del conjunto bandeño, que recibirá a Defensores de Villa Ramallo desde las 15, por la novena fecha de la Fase Campeonato del Torneo Federal A.

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El nuevo ciclo comenzará en un momento complicado para el Profe. Los malos resultados provocaron la salida de Riggio y el arribo de Díaz, quien tendrá como primer desafío intentar cambiar el rumbo del equipo.

“Es el desafío más importante de mi carrera, estoy convencido de que las cosas se pueden dar bien. Conozco el club, la dirigencia, la gente y la mayoría de los jugadores y eso facilita que las cosas puedan andar bien”, expresó el flamante entrenador luego de ser anunciado oficialmente.

A pensar en la Reválida

El conjunto bandeño ya no tiene posibilidades matemáticas de avanzar a la próxima instancia de la Fase Campeonato, por lo que deberá disputar la Reválida, el camino más extenso que tendrá por delante en busca del ascenso.

Por eso, el partido ante Defensores tendrá importancia para terminar de definir la ubicación con la que afrontará la siguiente etapa.

Sarmiento llega con tres derrotas consecutivas y actualmente ocupa el séptimo lugar de la Zona A, con cinco puntos. Su campaña registra una victoria, dos empates y cuatro derrotas.

El equipo buscará cortar esa racha negativa y darle a Julio Díaz un estreno con una victoria.

Los árbitros para Sarmiento vs. Defensores

El encuentro será dirigido por Maximiliano Gabriel Silcan Jerez, de Catamarca.

El árbitro estará acompañado por Luciano Agustín Díaz y Diego Pablo Ocampo, ambos de Salta, como asistentes. El cuarto árbitro será Facundo Misael Vizgarra Campos, también de Salta.

Los detalles del partido

Sarmiento de La Banda vs. Defensores de Villa Ramallo

Fecha: domingo 20 de septiembre

Hora: 15.00

Competencia: Torneo Federal A 2026 – Fecha 9, Fase Campeonato, Zona A

Árbitro: Maximiliano Gabriel Silcan Jerez (Catamarca)

Asistentes: Luciano Agustín Díaz y Diego Pablo Ocampo (Salta)

Cuarto árbitro: Facundo Misael Vizgarra Campos (Salta)