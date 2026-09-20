Se confirmó la lesión de Thiago Almada: cuántos partidos se perderá en River

El mediocampista fue sometido a estudios luego del encuentro por el Torneo Clausura ante Huracán, donde manifestó molestias.
Thiago Almada sufrió un desgarro grado 1 en el cuádriceps durante el partido que River perdió 2-1 ante Huracán, por la décima fecha del Torneo Clausura. El mediocampista fue sometido a estudios luego del encuentro y ahora comenzará su recuperación.
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La lesión representa una preocupación para Leonardo Ponzio, especialmente porque Almada había sido convocado por Lionel Scaloni para los próximos amistosos de la Selección Argentina.
El mediocampista sintió una molestia en el muslo izquierdo apenas a los tres minutos del partido frente a Huracán. Después de intentar continuar, evidenció dificultades para correr con normalidad y terminó pidiendo el cambio.
Ponzio decidió no arriesgarlo y mandó a Lucas Beltrán al campo de juego cuando apenas habían transcurrido tres minutos.
Los estudios posteriores confirmaron el desgarro grado 1, por lo que el futbolista deberá iniciar un proceso de recuperación y será evaluado permanentemente por el cuerpo médico.
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Este tipo de lesión muscular suele requerir entre una y tres semanas de recuperación, aunque el plazo puede variar de acuerdo con la zona afectada y la evolución de cada jugador.
Por ese motivo, todavía no está definido con exactitud cuántos encuentros se perderá Almada. Si cumple con los tiempos habituales, podría quedar afuera de los próximos compromisos de River y apuntar a regresar una vez superada la lesión.
La evolución durante los próximos días será determinante para saber si Almada podrá estar disponible para alguno de estos encuentros.