El CAMM N° 5 Central Argentino actualizó su cartilla de profesionales y servicios de salud

El centro de salud organizó la atención de sus profesionales en diferentes franjas horarias y mantiene operativos sus servicios esenciales de enfermería, farmacia, vacunación y testeos preventivos.

Hoy 14:05

El Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 5 del barrio Central Argentino, dependiente de la Dirección General de Salud de la municipalidad de La Banda, presentó el cronograma oficial de especialidades y servicios de asistencia comunitaria vigentes en la institución.

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Según se informó, el centro de salud organizó la atención de sus profesionales en diferentes franjas horarias y mantiene operativos sus servicios esenciales de enfermería, farmacia, vacunación y testeos preventivos.

El cronograma de especialidades y profesionales está conformado de la siguiente manera: Obstetra, Lic. Alzogaray, atiende de lunes a viernes, a las 08. Fonoaudiología, Lic. Ruggeri Gabriel, martes a las 09. Pediatría, Dr. Carlos Ruggeri, martes a las 09. Oculista, Dr. Fabián Bulacio, miércoles a las 09. Otorrinolaringología, Dra. Nora Ábalos, martes a las 12. Ginecología, Dra. Norma Cano, martes a las 13. Médico Clínico, Dra. Sofía Lecuona, martes a las 14. Odontología, Dr. Marcos García, lunes a viernes a las 08 y el Dr. Carlos Moukarse Carlos, lunes a las 16.

Para facilitar los tratamientos y cuidados de rutina, las áreas esenciales funcionan de lunes a viernes en los siguientes rangos: Vacunación de lunes a viernes de 07 a 12. Farmacia de lunes a viernes en horario corrido de 07 a 19. Enfermería de lunes a viernes en horario corrido de 07 a 19.

Por último, se informó que en la Unidad de Diagnóstico Preventivo, los testeos de VIH y Sífilis se realizan los días lunes y miércoles a partir de las 14.