Con Messi, Inter Miami recibe a San Diego FC por la MLS: hora, formación y TV

Las Garzas vienen de conquistar la Campeones Cup ante Cruz Azul y buscan otro triunfo para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Conferencia Este.

Hoy 13:41

Inter Miami vuelve a la acción este domingo con Lionel Messi como principal protagonista. Las Garzas recibirán a San Diego FC desde las 20, por la semana 27 de la temporada regular de la MLS 2026, en el Nu Stadium.

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El conjunto de Miami llega con el envión de haber conquistado la Campeones Cup entre semana. El miércoles derrotó 2-0 a Cruz Azul con un gol de Messi y otro de Casemiro, y sumó un nuevo título a sus vitrinas.

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Ahora, el objetivo será trasladar ese buen momento a la MLS y conseguir tres puntos que le permitan mantenerse en la pelea por la cima de la Conferencia Este.

El primer partido del Kily González por la MLS

El encuentro también marcará el primer compromiso de Cristian “Kily” González al frente de Inter Miami por la competencia doméstica.

El entrenador argentino debutó oficialmente con el triunfo ante Cruz Azul y ahora buscará darle continuidad a ese resultado para que las Garzas se afiancen en los primeros puestos y encaminen su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

San Diego busca dar el golpe

Enfrente estará San Diego FC, que necesita sumar para acercarse a los puestos de playoffs de la Conferencia Oeste.

El conjunto californiano acumula 30 puntos y ocupa el noveno lugar de su zona, por lo que un triunfo en Miami representaría un impulso importante en la recta final de la temporada.

Las probables formaciones

Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Matías Galarza Fonda; Luis Suárez, Germán Berterame y Lionel Messi. DT: Cristian González.

San Diego FC: Duran Ferree; Kieran Sargeant, Ian Murphy, Manu Duah, Oscar Verhoeven; Onni Valakari, Jeppe Tverskov, Alejandro Alvarado; Elias Achouri, Amahl Pellegrino y Anders Dreyer. DT: Mikey Varas.

Inter Miami vs. San Diego FC: hora y TV

Hora: 20.00

TV: Apple TV

Estadio: Nu Stadium