Añatuya será sede de un encuentro de intendentes y comisionados para “tender puentes y servir mejor”

La iniciativa es impulsada por Mons. José Luis Corral y el equipo de Pastoral Social de la Diócesis de Añatuya. Participarán autoridades y equipos de trabajo de distintas localidades.

Hoy 21:53

La ciudad de Añatuya será sede el próximo 25 de septiembre de la I Jornada “Artesanos de Fraternidad: tender puentes para servir mejor a nuestro pueblo”, una propuesta que busca generar un espacio de diálogo, intercambio y reflexión entre autoridades de distintas comunidades.

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La iniciativa es impulsada por Mons. José Luis Corral y el equipo de Pastoral Social de la Diócesis de Añatuya, y está destinada a intendentes, comisionados y representantes de equipos de trabajo de las localidades que integran la Diócesis y de comunidades vecinas.

El encuentro tendrá como eje la posibilidad de compartir experiencias, realidades y desafíos de cada territorio, promoviendo el diálogo y la construcción de vínculos que permitan fortalecer el servicio a las comunidades.

Según se informó desde la organización, la jornada se desarrollará de 9 a 14 horas y tendrá como marco de reflexión la encíclica “Magnifica Humanitas”.

La convocatoria plantea la necesidad de generar espacios donde quienes tienen responsabilidades de gestión puedan escucharse, intercambiar experiencias y construir puentes, poniendo en el centro las necesidades y realidades de las comunidades.

Desde Pastoral Social invitaron a los representantes de las distintas localidades a participar de esta primera jornada y solicitaron confirmar asistencia hasta el lunes 21 de septiembre, comunicándose con la Lic. Silvia Herrera al 3844-560911.

“Artesanos de Fraternidad” propone así un espacio de encuentro en Añatuya, con la mirada puesta en el diálogo y en la construcción colectiva de caminos para servir mejor a la comunidad.