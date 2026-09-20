Boca se quedó con un triunfazo en el clásico ante San Lorenzo

Los de Arruabarrena aprovecharon el hombre de menos de los de Insua, se impusieron 2 a 0 como visitantes ante el Ciclón en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura.

Hoy 16:40

Boca fue muy superior a San Lorenzo y se quedó con el clásico por 2-0, en una tarde complicada por la lluvia y el estado del campo de juego. El resultado terminó siendo incluso corto para lo que mostró el equipo del Vasco, que controló el partido desde el comienzo, manejó la pelota y generó las mejores situaciones.

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El conjunto visitante encontró rápidamente los caminos para lastimar. Con Paredes, Ascacibar y Delgado imponiéndose en el mediocampo, Boca consiguió superioridad numérica y circulación fluida. Del otro lado, San Lorenzo quedó demasiado partido, con tres defensores ocupados en controlar a Merentiel y pocos jugadores disponibles para disputar la mitad de la cancha.

La estructura del Ciclón fue uno de los principales problemas. Tripicchio e Insaurralde quedaron en inferioridad frente al mediocampo de Boca, mientras que Cuello y Farías tampoco retrocedían con naturalidad. Así, los laterales visitantes encontraron espacios para avanzar y Boca consiguió instalarse durante largos pasajes cerca del área de Devecchi.

Las oportunidades aparecieron una detrás de otra, aunque Boca no consiguió aprovecharlas. Ascacibar tuvo dos chances, Merentiel contó con otras dos y Di Lollo estuvo cerca de cabeza. El 0-0 al descanso fue un resultado que favoreció claramente al conjunto local, que logró sobrevivir pese al dominio visitante.

La expulsión de Insaurralde profundizó todavía más los problemas de San Lorenzo. En ese momento, el equipo necesitaba modificar su dibujo, quitar un defensor y sumar un mediocampista. Sin embargo, Insua mantuvo la línea de cinco, y Boca continuó encontrando espacios ante un rival que no lograba cubrir todo el ancho de la cancha.

Después del descanso, el equipo del Vasco siguió manejando los tiempos. Paredes se adueñó de la pelota y jugó con una comodidad inusual, mientras Boca continuaba llegando. Un remate del propio mediocampista exigió al arquero después de un error de Arboleda, y Merentiel volvió a quedar a centímetros del gol tras un centro de Lozano.

San Lorenzo tuvo una oportunidad aislada para romper el partido. Tripicchio apareció con un remate que Di Lollo consiguió bloquear, pero inmediatamente Boca respondió con el golpe que estaba buscando.

Lozano combinó con Flores y recibió nuevamente la pelota en la puerta del área. El lateral uruguayo quedó libre y sacó un zurdazo que se metió en el arco para poner el 1-0. El gol confirmó lo que se venía viendo durante toda la tarde.

San Lorenzo ya no encontró respuestas y Boca siguió manejando el encuentro. Finalmente, Paredes encontró a Blanco, quien aceleró por la banda y envió un centro preciso para Merentiel, que apareció para marcar el 2-0 y liquidar el clásico.

El triunfo dejó una sensación positiva para Boca en todos los aspectos. Fue superior, convirtió los goles que necesitaba y no tuvo que realizar un desgaste excesivo, algo importante pensando en el calendario que viene.

Ahora, el equipo del Vasco tendrá una semana para preparar su próximo gran desafío: la semifinal de la Copa Argentina frente a Racing. Mientras tanto, San Lorenzo deberá analizar una derrota que dejó expuestas varias dificultades tácticas y una diferencia futbolística que el marcador no terminó de reflejar.