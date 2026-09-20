Desmantelan una red de estafa vehicular en Banda del Río Salí

La policía desmantela una red de estafa vehicular en Banda del Río Salí, hallando herramientas y documentos falsificados utilizados en el delito.

Hoy 17:21

El subcomisario Javier Brandán, segundo jefe de la Comisaría Alderetes, informó sobre un exitoso operativo que resultó en el desmantelamiento de una red de estafa vehicular en Banda del Río Salí, Tucumán. Este procedimiento se llevó a cabo en respuesta a una denuncia presentada el pasado 11 de septiembre por un ciudadano que reportó una defraudación relacionada con la compra de un motovehículo.

La investigación reveló que el acusado había comprado un motovehículo y posteriormente solicitó al vendedor que le enviara la documentación correspondiente. El objetivo era copiar los números de identificación y aplicarlos a otro vehículo, facilitando así su venta en la provincia de Santiago del Estero. Esta técnica fraudulenta plantea serios riesgos para la seguridad y la legalidad en el mercado automotor.

Tras recibir la denuncia, la Unidad Fiscal de Cibercriminalidad N° 1 tomó intervención, ordenando un allanamiento en una propiedad ubicada en el barrio Santo Cristo, específicamente en el número 800. Durante el operativo, la policía confiscó una camioneta Ford EcoSport de color blanco, propiedad del sospechoso, así como diversos elementos utilizados para la alteración de identificaciones de vehículos.

Entre los objetos hallados se encontraban autopartes como dos bloques de motor, así como herramientas como teléfonos celulares y amoladoras, que eran instrumental para llevar a cabo estas actividades delictivas. Este descubrimiento pone de manifiesto la complejidad de la red de estafas que operaba en la región.

El subcomisario Brandán también destacó el hallazgo de aproximadamente 21 documentos de vehículos, que incluían tanto autos como motos. Estos documentos estaban adulterados y carecían de la debida hoja notarial, mientras que las tarjetas verdes no poseían el sello de agua requerido. Este tipo de irregularidades es un indicativo del nivel de sofisticación de las estafas vehiculares en la zona.

Además, se realizó el secuestro de un automóvil Fiat Siena, el cual presentaba un motor que pertenecía a otro vehículo, lo que refuerza las acusaciones de fraude. La intervención de las autoridades ha generado un impacto significativo en la lucha contra este tipo de delitos en la región.

La causa sigue su curso en la Unidad Fiscal de Cibercriminalidad N° 1, y se espera que esta acción judicial contribuya a desmantelar por completo la red de estafas automotoras en Banda del Río Salí, garantizando así una mayor seguridad en las transacciones vehiculares.