Milei viajará a París con gobernadores para participar de la Argentina Week

El Presidente encabezará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre una misión política y empresarial en Francia. El encuentro buscará atraer inversiones y contará con mandatarios provinciales de distintos espacios políticos.

Hoy 18:08

El presidente Javier Milei viajará a París acompañado por una amplia comitiva de gobernadores para encabezar la Argentina Week, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa.

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La actividad estará orientada a promocionar oportunidades de inversión en la Argentina y reunir a funcionarios nacionales, mandatarios provinciales, empresarios argentinos y representantes de compañías europeas. La agenda prevé además encuentros en organismos internacionales como la OCDE, la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio.

Según informó Noticias Argentinas, el Gobierno también buscará exhibir ante potenciales inversores el acompañamiento de distintos gobernadores a parte de su agenda económica, en momentos en que la Casa Rosada mantiene negociaciones con las provincias por temas legislativos como el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO.

Quiénes viajarían junto a Milei

Entre los gobernadores incluidos en la delegación aparecen Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Ignacio Torres, de Chubut; y Rolando Figueroa, de Neuquén.

También está prevista la participación de Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y Leandro Zdero, de Chaco. La presencia de este último fue confirmada oficialmente por el Gobierno chaqueño, que destacó que el viaje estará enfocado en presentar oportunidades productivas y captar inversiones para la provincia.

A la nómina podría incorporarse además el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aunque su participación todavía no había sido confirmada oficialmente. También se mencionó la posible presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a Karina Milei.

Gobernadores que no participarán

No todos los mandatarios que mantienen diálogo con la Casa Rosada formarán parte de la gira. Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, no viajará, mientras que Martín Llaryora, de Córdoba, enviará una delegación provincial. Por su parte, Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, había manifestado que no participaría del encuentro.

Para los gobernadores que sí integren la misión, la Argentina Week también será una oportunidad para presentar los sectores productivos de sus provincias y mantener contactos con posibles inversores europeos.

La actividad en París tendrá un formato similar a la Argentina Week realizada en marzo en Manhattan y se concretará después del viaje presidencial a Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas.