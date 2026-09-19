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EN VIVO I Güemes recibe a Midland con la urgencia de ganar para seguir soñando con la permanencia

El Gaucho enfrenta hoy desde las 17 al elenco bonaerense por la fecha 30 de la Primera Nacional. El equipo santiagueño lleva 15 partidos sin ganar y necesita sumar de a tres para salir del fondo de la Zona B.

Hoy 17:53

Güemes afrontará este domingo un partido clave en su lucha por salir de la parte baja de la Zona B de la Primera Nacional. El Gaucho recibirá desde las 17 a Midland, por la fecha 30 del campeonato, con la necesidad de reencontrarse con una victoria que se le viene negando desde hace varias jornadas.

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