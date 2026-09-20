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Tracción Trasera: la cuarta fecha se vivió a pleno en el circuito de El Simbol

El Campeonato Santiagueño de Tracción Trasera disputó una nueva jornada este domingo 20 en el circuito Néstor Mosteiro, con actividad en varias categorías, pilotos invitados y una destacada presencia de público.

Hoy 21:38

El Campeonato Santiagueño de Tracción Trasera volvió a tener acción este domingo 20 con la disputa de su cuarta fecha en el circuito Néstor Mosteiro, ubicado en El Simbol.

La jornada reunió a pilotos de distintos puntos de Santiago del Estero y también contó con la participación del Autocross Tucumano, en un domingo marcado por la competencia, el buen marco de público y las altas temperaturas.

La actividad comenzó desde las 9 de la mañana con los controles técnicos. Posteriormente se desarrollaron las tandas libres, las series clasificatorias y, finalmente, las carreras decisivas que determinaron los ganadores de cada categoría.

José Iovino se quedó con la Copa Fiat

En la Copa Fiat, la victoria fue para el santiagueño José Iovino, al mando de un Fiat 128.

El segundo lugar quedó para Diego Erlan, con un Fiat 800, mientras que Sergio González, a bordo de un Fiat Uno, completó el podio.

Marcelo Begni ganó entre los invitados del Rally

La categoría Invitados de Rally tuvo como vencedor a Marcelo Begni, representante de Clodomira, con un Volkswagen Gol.

Leandro Campos, con Ford Fiesta, terminó segundo, mientras que Martín Muratore, con Volkswagen Gol, ocupó la tercera posición.

La clasificación continuó con Alejandro González, Hugo Farías e Ignacio Muratore.

Roger Hoyos festejó en los 6 cilindros

En la categoría 6 Cilindros, el triunfo quedó en manos de Roger Hoyos, con una Chevy.

Lo escoltó Rubén Ruiz, con Datsun 280, mientras que Cristian Capella, al mando de un Valiant, completó el podio.

Detrás finalizaron Víctor González, José Darco y Exequiel Farreras.

La divisional también contó con una competencia para pilotos invitados. Allí, el ganador fue Enrique Chemez, seguido por Víctor Figueroa y Favian Hoyos.

El Autocross Tucumano también fue protagonista

Otra de las atracciones del fin de semana fue el Autocross Tucumano, que volvió a decir presente en el trazado santiagueño.

Edgar Marchese se quedó con el primer puesto, seguido por Luciano Bianchini y Agustín Toledo.

Santiago Sanavria, Facundo Giraudo y Juan Jaime completaron las primeras seis posiciones.

Fabio Mosteiro ganó como local

En la categoría 4 Cilindros A, el triunfo quedó en El Simbol gracias a Fabio Mosteiro, quien se impuso al mando de una Chevette.

Rubén Ruiz, de La Banda, terminó segundo, mientras que Juan Gioino, también bandeño, ocupó el tercer escalón del podio. Alfredo Elías finalizó cuarto.

En 4 Cilindros B, el ganador fue Alejandro Ruiz, representante de La Banda, con una Chevette. José Ruiz fue segundo y Ricardo Silberman terminó tercero.

Todos los resultados de la cuarta fecha

Invitados de Rally

  1. Marcelo Begni – Volkswagen Gol – Clodomira
  2. Leandro Campos – Ford Fiesta – Santiago
  3. Martín Muratore – Volkswagen Gol – Santiago
  4. Alejandro González – Fiat Palio – Clodomira
  5. Hugo Farías – Volkswagen Senda – Ojo de Agua
  6. Ignacio Muratore – Volkswagen Gol – Santiago

Copa Fiat

  1. José Iovino – Fiat 128 – Santiago
  2. Diego Erlan – Fiat 800 – Santiago
  3. Sergio González – Fiat Uno – Santiago

6 Cilindros

  1. Roger Hoyos – Chevy – Santiago
  2. Rubén Ruiz – Datsun 280 – La Banda
  3. Cristian Capella – Valiant – Santiago
  4. Víctor González – Falcon – Campo Gallo
  5. José Darco – Falcon – Campo Gallo
  6. Exequiel Farreras – Chevy – El Zanjón

Autocross Tucumano

  1. Edgar Marchese
  2. Luciano Bianchini
  3. Agustín Toledo
  4. Santiago Sanavria
  5. Facundo Giraudo
  6. Juan Jaime

4 Cilindros B

  1. Alejandro Ruiz – Chevette – La Banda
  2. José Ruiz – Opel – Santiago
  3. Ricardo Silberman – Dodge 1500 – Santiago

4 Cilindros A

  1. Fabio Mosteiro – Chevette – El Simbol
  2. Rubén Ruiz – Chevette – La Banda
  3. Juan Gioino – Chevette – La Banda
  4. Alfredo Elías – Fiat 125 – Santiago

Invitados 6 Cilindros

  1. Enrique Chemez – Datsun 280 – Fernández
  2. Víctor Figueroa – Valiant – La Banda
  3. Favian Hoyos – Chevy – Santiago
  4. Martín Lorente – Falcon – Santiago
  5. David González – Falcon – Campo Gallo

Con una importante presencia de público y el calor santiagueño como protagonista, la fecha volvió a dejar un balance positivo para la categoría, con la organización de ACISDAH y el acompañamiento de la Municipalidad de Árraga.

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