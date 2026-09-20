Tracción Trasera: la cuarta fecha se vivió a pleno en el circuito de El Simbol

El Campeonato Santiagueño de Tracción Trasera disputó una nueva jornada este domingo 20 en el circuito Néstor Mosteiro, con actividad en varias categorías, pilotos invitados y una destacada presencia de público.
El Campeonato Santiagueño de Tracción Trasera volvió a tener acción este domingo 20 con la disputa de su cuarta fecha en el circuito Néstor Mosteiro, ubicado en El Simbol.
La jornada reunió a pilotos de distintos puntos de Santiago del Estero y también contó con la participación del Autocross Tucumano, en un domingo marcado por la competencia, el buen marco de público y las altas temperaturas.
La actividad comenzó desde las 9 de la mañana con los controles técnicos. Posteriormente se desarrollaron las tandas libres, las series clasificatorias y, finalmente, las carreras decisivas que determinaron los ganadores de cada categoría.
En la Copa Fiat, la victoria fue para el santiagueño José Iovino, al mando de un Fiat 128.
El segundo lugar quedó para Diego Erlan, con un Fiat 800, mientras que Sergio González, a bordo de un Fiat Uno, completó el podio.
La categoría Invitados de Rally tuvo como vencedor a Marcelo Begni, representante de Clodomira, con un Volkswagen Gol.
Leandro Campos, con Ford Fiesta, terminó segundo, mientras que Martín Muratore, con Volkswagen Gol, ocupó la tercera posición.
La clasificación continuó con Alejandro González, Hugo Farías e Ignacio Muratore.
En la categoría 6 Cilindros, el triunfo quedó en manos de Roger Hoyos, con una Chevy.
Lo escoltó Rubén Ruiz, con Datsun 280, mientras que Cristian Capella, al mando de un Valiant, completó el podio.
Detrás finalizaron Víctor González, José Darco y Exequiel Farreras.
La divisional también contó con una competencia para pilotos invitados. Allí, el ganador fue Enrique Chemez, seguido por Víctor Figueroa y Favian Hoyos.
Otra de las atracciones del fin de semana fue el Autocross Tucumano, que volvió a decir presente en el trazado santiagueño.
Edgar Marchese se quedó con el primer puesto, seguido por Luciano Bianchini y Agustín Toledo.
Santiago Sanavria, Facundo Giraudo y Juan Jaime completaron las primeras seis posiciones.
En la categoría 4 Cilindros A, el triunfo quedó en El Simbol gracias a Fabio Mosteiro, quien se impuso al mando de una Chevette.
Rubén Ruiz, de La Banda, terminó segundo, mientras que Juan Gioino, también bandeño, ocupó el tercer escalón del podio. Alfredo Elías finalizó cuarto.
En 4 Cilindros B, el ganador fue Alejandro Ruiz, representante de La Banda, con una Chevette. José Ruiz fue segundo y Ricardo Silberman terminó tercero.
Invitados de Rally
Copa Fiat
6 Cilindros
Autocross Tucumano
4 Cilindros B
4 Cilindros A
Invitados 6 Cilindros
Con una importante presencia de público y el calor santiagueño como protagonista, la fecha volvió a dejar un balance positivo para la categoría, con la organización de ACISDAH y el acompañamiento de la Municipalidad de Árraga.